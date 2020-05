Desporto “FC Porto terá de lutar com um Benfica descansado” Por

Professor universitário e mestre em treino desportivo considera, em declarações à Rádio Renascença, que a paragem no campeonato acaba por criar um cenário “injusto” para FC Porto e SC de Braga.

Nuno Teixeira, professor universitário com mestrado em treino desportivo, considera que a paragem no campeonato vai prejudicar “equipas que, neste momento, estão dentro dos seus objetivos e se viram prejudicadas na continuidade do seu sucesso”.

O docente, que defende a que os campeonatos não deveriam ser retomados, dá como exemplos o FC Porto e o SC Braga.

“Parece-me injusto para as equipas que, neste momento, estão dentro dos seus objetivos e se viram prejudicadas na continuidade do seu sucesso. Para um FC Porto que terá de lutar com um Benfica descansado, para um Braga que terá agora à perna um Sporting revigorado, pelo tempo acrescido de preparação por parte da nova equipa técnica”, aponta, em declarações à Rádio Renascença, nesta segunda-feira.

Nuno Teixeira olha ainda para a luta pela despromoção e destaca o “Paços de Ferreira que tenta fugir a uma despromoção ‘contra’ o Portimonense”.

A retoma das competições não será, de acordo com o docente, igual para todos os clubes e alguns deles sairão

“As condições, por muito que queiramos, não são as mesmas”, salienta, falando em novos cenários de “motivação ou consciencialização do que se está a passar”.

“Não me parece desportivamente correto, nem socialmente aceitável para os jogadores que se retome a um campeonato modificado pela situação”, realça, defendendo o fim dos campeonatos.

Recorde-se que restam disputar 10 jornadas para o fim da I Liga e que o FC Porto é líder, com 60 pontos, mais um do que o Benfica.

SC Braga (46 pontos) e Sporting (42) seguem-se na tabela, com o Rio Ave a espreitar os lugares europeus.

Na luta pela manutenção, o Paços Ferreira está junto aos dois lugares de descida, ocupados pelo Portimonense e pelo Desportivo das Aves, por esta ordem.

Os pacenses estão seguros por uma vantagem de quatro pontos relativamente aos algarvios e de sete, em relação ao lanterna-vermelha.