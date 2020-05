Motores Campeonato do Mundo de Ralicross deve arrancar em agosto Por

O Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX) poderá ver a sua temporada iniciar-se no final de agosto.

A competição revelou hoje o seu novo calendário, onde as primeiras quatro provas – incluindo Montalegre, que estava inicialmente prevista para 2 e 3 de maio – foram adiadas, devido à pandemia de Covid-19.

No calendário agora revelado Hojes, na Suécia, será a primeira prova, depois de ter sido mudada da sua data inicial, o primeiro fim de semana de julho, mas tanto a ronda francesa como a lituana lituana se mantêm em setembro, antes da adiada prova de Spa (Bélgica), Montalegre e Barcelona (Espanha), que foram adiadas para outubro.

O traçado de Yas Marina, no Abu Dhabi, irá receber as rondas sete e oito do World RX, antes da conclusão do campeonato a meio de dezembro em Nurburgring, num calendário onde já não figuram as etapas da Noruega e da África do Sul, que não puderam ser ‘encaixadas’ nas datas disponíveis.