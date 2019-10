FC Porto e Benfica tentam fugir na liderança da I Liga

FC Porto e Benfica procuram na quarta-feira fugir na liderança da I Liga de futebol, com os ‘dragões’ a atuarem na Madeira frente ao Marítimo e os ‘encarnados’ a receberem na Luz o Portimonense.

Empatados no topo da classificação com 21 pontos, o FC Porto parece ter, à partida, a tarefa mais difícil na nona jornada, com a sempre problemática viagem à Madeira, embora tenha vencido nas duas últimas deslocações, enquanto o Benfica defronta um Portimonense em ‘crise’, no antepenúltimo lugar e apenas um ponto acima da zona de descida.

Depois de ‘roubar’ a liderança ao Famalicão (3-0), a equipa de Sérgio Conceição vai encontrar um Marítimo ainda ‘ferido’ pela eliminação precoce na Taça de Portugal, frente ao Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, embora na última ronda tenha empatado a zero no Bonfim, com o Vitória de Setúbal.

Nas duas últimas épocas, o FC Porto saiu vitorioso do estádio do Marítimo, mas entre 2012 e 2018 ‘tropeçou’ sempre que atuou na Madeira.

O Marítimo-FC Porto tem início agendado para as 18:45 e, quando ainda estiver a decorrer o jogo na Madeira, o Benfica entra em campo (20:15) perante o Portimonense, que chega à Luz com um registo de seis jogos seguidos sem vencer no campeonato, incluindo quatro derrotas.

Os algarvios só têm uma vitória na I Liga, na segunda jornada, ainda no mês de agosto, na deslocação a Tondela (2-1).

Com apenas três dias de intervalo desde a última ronda, é esperado que tanto FC Porto como Benfica façam alterações no ‘onze’ inicial, numa altura em que têm praticamente todo o plantel disponível. Rafa é a única baixa de peso nos ‘encarnados’.

Depois do primeiro desaire da época, o Famalicão vai tentar regressar às vitórias e manter-se nos lugares cimeiros da I Liga na receção ao Gil Vicente, 15.º classificado.

De regresso ao primeiro escalão, a formação de Barcelos teve em destaque logo no arranque da época, quando bateu o FC Porto (2-1), mas não voltou mais a vencer e já soma sete jogos sem triunfos.

A sete pontos de FC Porto e Benfica, o Sporting desloca-se na quinta-feira a Paços de Ferreira para defrontar o penúltimo classificado da prova, num encontro em que ainda não deve contar com Wendel.

O médio brasileiro está a contas com um processo disciplinar, instaurado pelo próprio clube, e foi despromovido temporariamente à equipa sub-23.

A nona jornada termina na quinta-feira, com dois jogos agendados para as 20:15: Boavista-Sporting de Braga e Santa Clara-Vitória de Setúbal.

A ronda arrancou a 05 de outubro, com o triunfo do Tondela no terreno do Desportivo das Aves, por 1-0.

Programa da nona jornada:

– Sábado, 05 out:

Desportivo das Aves – Tondela, 0-1

– Quarta-feira, 30 out:

Rio Ave – Moreirense, 17:00

Marítimo – FC Porto, 18:45

Vitória de Guimarães – Belenenses, 20:00

Benfica – Portimonense, 20:15

Famalicão – Gil Vicente, 21:00

– Quinta-feira, 31 out:

Paços de Ferreira – Sporting, 19:45

Boavista – Sporting de Braga, 20:15

Santa Clara – Vitória de Setúbal, 20:15