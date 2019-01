FC Porto, Benfica e Sporting de Braga ‘arrancam’ segunda volta da I Liga

O trio da frente dá hoje o pontapé de saída na segunda volta da I Liga de futebol, com FC Porto, Benfica e Sporting de Braga a jogarem fora, antes das meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting de Braga defronta na Choupana o Nacional, às 18:45, seguindo-se o líder FC Porto em Chaves, a partir das 19:00, e o Benfica em Guimarães, em jogo com início às 21:15, em jogos em que os três ‘emblemas’ não contam com as equipas a 100 por cento.

Os bracarenses não terão Marcelo Goiano, castigado, Matheus, Xadas, Ricardo Ferreira e Fransérgio recuperam de lesões e Dyego Sousa tem estado limitado, enquanto o FC Porto deverá apresentar-se sem Maxi Pereira e Danilo, que saíram lesionados do clássico com o Sporting, além de Otávio e Aboubakar.

Em Guimarães, o Benfica repete três dias depois a visita ao Vitória, depois de ter vencido os vimaranenses nos quartos de final da Taça (1-0), mas desta vez sem Rúben Dias, castigado, e, provavelmente, sem Fejsa, além de Rafa e Jonas.

O Sporting, quarto classificado, apenas entra em campo no sábado, dia em que recebe o Moreirense, a partir das 18:00.

A I Liga é liderada pelo FC Porto, com 43 pontos, seguido de Benfica, com 38, Sporting de Braga, com 37, e Sporting, com 35.

A 18.ª jornada decorrerá entre hoje e domingo e antecede as decisões na Taça da Liga, com as meias-finais na terça, entre FC Porto e Benfica, e quarta-feira, Sporting-Sporting de Braga, e a final no sábado, dia 26 de janeiro.

Programa da 18.ª jornada:

– Sexta-feira, 18 jan:

Nacional – Sporting de Braga, 18:45.

Desportivo de Chaves – FC Porto, 19:00.

Vitória de Guimarães – Benfica, 21:15.

– Sábado, 19 jan:

Belenenses – Tondela, 15:30.

Sporting – Moreirense, 18:00.

Santa Clara – Marítimo, 19:30.

– Domingo, 20 jan:

Desportivo das Aves – Vitória de Setúbal, 15:00.

Boavista – Portimonense, 17:30.

Rio Ave – Feirense, 20:00.