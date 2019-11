Motociclismo Fausto Mota com grandes expetativas ‘em casa’ Por

Fausto Mota está bastante motivado e com grandes expetativas para a terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP.

A motivação advém não só devido ao facto do piloto da TAMEGA scrl correr diante dos seus conterrâneos, no Marco de Canaveses, mas também pelo pódio conseguido em Góis.

Depois do bom desempenho na terceira ronda do campeonato, e de ter tido uma boa participação nos Seis Dias de Enduro (ISDE) que este ano ser realizaram no Algarve, Fausto parte para a prova do Moto Cube do Marco e da R3 Roadbook Rally Raid esperançado em mais um excelente resultado.

Aos comandos da mesma Husqvarna 350 que utilizou nos ISDE, e onde garantiu o posto de melhor equipa na categoria de clubes, o piloto conhece o seu quinto fim de semana de competição consecutivo, essencial para ganhar a rodagem necessária para enfrentar o próximo Rali Dakar.

“Viemos agora de Portimão. Há mais de 10 anos que não fazia enduro. Foi muito bom. A experiência foi ótima, cansativa, mas compensadora. Foram 7h30 diárias em cima da mota. Não temos parado, mas é por uma boa causa e foi uma ótima corrida, a julgar pelos mais de 600 inscritos presentes, de 34 nacionalidades distintas e pela exigência da prova”, salienta Fausto Mota.

O piloto diz que se agora vai fazer mais um treino para o ‘Dakar’: “Esta é a terceira competição do CNRR. As provas de navegação são essenciais para enfrentar a prova rainha do TT. Dão-nos uma boa bagagem. Na última conseguimos o pódio, vamos ver como corre esta. Estou motivado e expectante”.