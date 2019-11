MPLA apela a órgãos de segurança para tomar medidas contra criminalidade em Angola

O Bureau Político do MPLA, partido no poder em Angola, recomendou hoje aos órgãos de defesa e segurança “medidas adequadas à manutenção da ordem pública e estabilidade social”, face aos assaltos registados nos últimos dias em Luanda.

O comunicado final da quarta reunião ordinária do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), orientada hoje pelo líder do partido, João Lourenço, analisou entre outros assuntos os casos de criminalidade registados nos últimos dias na capital angolana.

Na nota, o Bureau Político apelou aos cidadãos para manterem “a calma e serenidade”.

Esta semana, a província de Luanda registou, em dias consecutivos, mais de um assalto diário, em zonas do centro da cidade, que resultaram na morte das vítimas, incluindo cidadãos estrangeiros, a maioria abordadas por indivíduos armados, à saída de bancos.

A reunião serviu ainda para analisar a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, tendo as medidas de políticas governamentais previstas, que apontam para a trajetória de recessão económica, sido elogiadas.

A situação da seca no sul do país constou também da agenda de trabalhos e na sequência foi apreciado o relatório global sobre a execução do Programa Emergencial.

Sobre esse assunto, o Bureau Político do MPLA reconheceu o esforço do executivo e a onda de solidariedade desenvolvida pela sociedade civil para minimizar os efeitos da calamidade nacional.

A nível interno, a reunião serviu para aprovar a indicação do antigo ministro das Finanças, nomeado governador da província do Namibe, para primeiro secretário do MPLA naquela região do país, bem como aprovou a agenda e programa de trabalho da II sessão ordinária do Comité Central do partido, a realizar-se na sexta-feira da próxima semana.