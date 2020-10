Nas Notícias “Falha do Governo é notória e tenho autoridade moral para dizer isto” Por

O presidente do PSD, Rui Rio, responsabilizou o Governo pela “notória falta de preparação” para “a segunda vaga” da pandemia de covid-19.

No Parlamento, o dirigente social-democrata frisou ter “autoridade moral” para criticar o executivo de António Costa, uma vez que, durante o estado de emergência, o PSD apoiou todas as iniciativas do Governo.

“Tenho autoridade moral para dizer isto. Em março e abril, nós desculpámos praticamente tudo o que o Governo fez, de bom ou de mau. Se estivesseno lugar do primeiro-ministro, não sei se faria melhor ou pior, o conhecimento que tínhamos era nenhum e era muito uma questão de sorte”, sustentou.

Só que a situação mudou e o agravar da situação epidemiológica, depois do verão, mostrou que “há uma notória falha do Governo”.

“Uma coisa era o desconhecimento que todos tínhamos em março, outra coisa é o conhecimento que já tínhamos em julho sobre a possibilidade da nova vaga com o ‘know how’ que entretanto adquirimos todos”, insistiu Rui Rio.

Perante uma “segunda vaga da pandemia” que chegou “mais cedo e mais forte” do que o previsto, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) encontra-se “à beira de esgotar capacidade de resposta à covid e está a falhar na resposta a todas as outras patologias”, continuou o líder laranja.

“Todos devem ouvir casos de pessoas que ligam para a linha de saúde e não atendem o telefone. Não podemos culpar o Governo de cada vez que não se atende o telefone, mas podemos culpar o Governo por não atacar este problema”, atacou o presidente do PSD.

Ainda sobre a capacidade de resposta do SNS, Rui Rio salientou que a taxa de mortalidade “está nove por cento acima da média dos últimos cinco anos”.

“Não posso acreditar que não tenha a ver com a falta de assistência do SNS”, concluiu.