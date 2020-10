Nas Notícias “É um orçamento para agradar ideologicamente ao Partido Comunista e ao Bloco” Por

Rui Rio anunciou, esta tarde, que o PSD vai votar contra a proposta de Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) apresentada pelo Governo à Assembleia da República.

“Não é o nosso orçamento, mas, pelo interesse do país, nós até nos poderíamos abster. Mas, se o voto do PSD não serve sequer para evitar uma crise política, só podemos votar contra”, sustentou, lembrando que o PS tinha assumido, “hoje”, que ia procurar que o OE2021 fosse viabilizado pela esquerda.

No entender do PSD, “é um orçamento para agradar ideologicamente ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, sendo que o Bloco de Esquerda ainda acha pouco”.

O anúncio do sentido de voto foi feito no final de um discurso em que o líder social-democrata teceu duras críticas à “falha notória” do Governo na preparação para “a segunda vaga” da pandemia e à política económica definida pelo executivo de António Costa.

Ao nível da economia, Rui Rio salientou que “a basuca” de fundos europeus só começa efetivamente a chegar “a partir de 2022” e voltou a criticar a subida do salário mínimo nacional, admitindo “dar um passo atrás” se o mesmo for viabilizado em sede de concertação social.

O presidente do PSD considerou ainda que o partido “é mais responsável na oposição do que o PS no Governo”.