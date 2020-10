Desporto “Nenhuma equipa no mundo mete medo. O Benfica também não vai meter”, diz Jorge Jesus Por

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, manifestou confiança numa boa prestação na Liga Europa, salientando que o Lech, o primeiro adversário, vai “criar complicações”.

“Queremos chegar ao fim desta Liga Europa e poder estar em Gdansk [onde se vai realizar a final]. Esse é um objetivo, mas um de cada vez. O primeiro é passar esta fase de grupos e o jogo de amanhã visa esse pensamento. Começar bem é começar com uma vitória”, disse o técnico das águias.

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus disse também que aceita a responsabilidade de ser favorito no jogo da prova europeia frente aos polacos mas diz que a história não entra em campo.

“Uma coisa é o jogo e outra coisa é a história dos dois clubes. Temos de demonstrar no jogo que somos melhores e não apenas que somos favoritos”, disse Jorge Jesus, esperando vencer o Lech, dizendo que o Benfica “vai tentar assumir o jogo contra que adversário for”.

“Conhecemos a partir do momento em que esta equipa calhou no nosso grupo. Foi estudada. Têm o Pedro Tiba que eu conheço muito bem e vocês jornalistas também. Em Portugal já tinha valor. Portanto, vamos tentar que o Tiba não seja o Tiba que normalmente o é. Vamos jogar contra um adversário que nos vai arranjar problemas, que poderá estar por cima mas temos de estar preparados. O que importa é no fim levar a vitória.”

Depois do jogo para o campeonato em que venceu mas perdeu André Almeida por lesão, Jorge Jesus deixou agora elogios ao atleta que estará ausente durante vários meses.

“É um jogador com muita qualidade taticamente. Gosto de ter jogadores com as características do André Almeida. Não é por acaso que ele está no Benfica. Foi no meu começo”, referiu Jorge Jesus, destacando que a vaga será ocupada por Gilberto, “se nada acontecer em contrário”.

Aos jornalistas, Jorge Jesus salientou ainda que no futebol é preciso ser “coerente” e destacou que “não há nenhuma equipa no mundo que meta medo seja a quem for. E o Benfica também não vai meter medo”.

“O Benfica vai tentar esgrimir contra um adversário que tem uma ideia interessante. O treinador adversário diz que não vai mudar as suas ideias. Ele acredita e é isso que ele quer dizer que vai fazer”.

O técnico não confirmou nem desmentiu se vai realizar várias mudanças no onze, até porque destacou que alguma fadiga poderá ser visível a partir de agora somente.

Benfica e Lech Poznan enfrentam-se, nesta quinta-feira, a partir das 17h55, em partida da 1.ª jornada do Grupo D da edição 2020/21 da Liga Europa.