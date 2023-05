Euromilhões Chave do Euromilhões: Confira os números de hoje Por

Euromilhões de sexta-feira com jackpot de 158 milhões de euros

Confira a chave vencedora do Euromilhões de hoje, depois de realizado o sorteio número 036/2023, neste dia 5 de maio de 2023.

Esta sexta-feira, o Euromilhões tem em jogo um jackpot de 158 milhões de euros, pois há vários sorteios que o concurso dos concursos não faz qualquer totalista.

Esta noite, o sorteio do Euromilhões fez sair uma chave formada pelos números 3, 8, 18, 34 e 49 e estrelas 3 e 7.

Confirme as chaves do Euromilhões na Santa Casa

Não se esqueça de confirmar as chaves do Euromilhões e eventuais prémios no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a entidade responsável, em Portugal, pelo concurso.

As chaves publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais e com toda a confiança, mas convém sempre verificar o que diz a Santa Casa também.

Tem chaves antigas por verificar? Nós ajudamos

Além disso e por outro lado, se tiver boletins antigos ainda por verificar, pode consultar no PT Jornal todas as chaves e resultados do Euromilhões.