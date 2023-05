Mundo Portugal procura o elixir da longevidade humana Por

Longevity Med Summit, em Cascais, o principal evento do mundo na área de medicina de longevidade, realizou a sua 1ª edição, em Portugal

O elixir da longevidade humana existe? Investigadores portugueses procuram-no e, em debate, recentemente, estiveram temas como as maiores diferenças entre envelhecimento e longevidade, a importância da literacia em longevidade, com grande ênfase no “envelhecimento saudável” e o interesse científico focado nas áreas da longevidade humana saudável.

O evento apostou no desenvolvimento da ciência do envelhecimento, terapias regenerativas e de longevidade com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo que revelou os principais desafios nesta área.

A Longevity Med Summit 2023 teve como objetivo debater a importância do avanço da ciência do envelhecimento, terapias regenerativas e longevidade com vista a melhorar a saúde e o bem-estar, abordando ao mesmo tempo, os principais desafios de um setor, considerado dos mais promissores no futuro próximo.

A sessão inicial da Longevity Med Summit contou a presença de oradores de renome internacional, nomeadamente pesquisadores, cientistas e investigadores como, Shai Efrati, da Sagol School of Neuroscience da Tel Aviv University, em Israel, um dos principais cientistas de pesquisa em medicina hiperbárica do mundo, Jyothi Devakumar, Diretora da Healthspan Action Coalition, Space Longevity, nos Estados Unidos, Joanna Bensz, fundadora do Longevity Center Group, na Polónia, Andrea Britta Meier, co-diretora do Center for Health Longevity, National University Health System, em Singapura e Vicent Mera, Chefe de Medicina Interna e Antienvelhecimento da SHA Wellness Clinic (Benidorm), Espanha.

Viver mais e retardar os problemas de saúde relacionados com o avanço da idade

No primeiro dia estiveram em debate temas como as maiores diferenças entre envelhecimento e longevidade, a importância da literacia em longevidade, com grande ênfase no “envelhecimento saudável” e o interesse científico dedicado às áreas da longevidade humana saudável.

De acordo com Jorge Lima, responsável pela organização da Longevity Med Summit, o tema deixa os especialistas “muito entusiasmados”.

O Longevity Med Summit 2023 contou ainda com a presença de oradores como Richard Siow, responsável pelo centro de Pesquisa sobre Envelhecimento no King’s College of London, no Reino Unido, Aubrey de Grey, co-fundador da Methuselah Foundation, Califórnia, Estados Unidos, Helena Canhão, Diretora da NOVA Medical School e Jim Mellon, Presidente do Burnbrae Group, Presidente e co-fundador da Juvenescence, que partilharam o seu conhecimento, no sentido de ajudar os pacientes a viver mais e, a retardar os problemas de saúde relacionados com o avanço da idade, realçando que o futuro da medicina é o da medicina antienvelhecimento.