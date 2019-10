Euro2020: João Mário e Guedes no ‘onze’ de Portugal em Kiev

O selecionador Fernando Santos fez hoje duas alterações no ‘onze’ inicial que Portugal vai apresentar na Ucrânia, em jogo de apuramento para o Europeu de futebol de 2020, com as entradas de João Mário e Gonçalo Guedes.

João Mário, que não era titular há mais de um ano, desde os ‘oitavos’ do Mundial2018, na Rússia, vai ocupar o lugar de Bruno Fernandes, enquanto Gonçalo Guedes, que fez três golos nos últimos quatro jogos pela seleção nacional, relegou João Félix para o banco, em relação ao 3-0 de sexta-feira ao Luxemburgo.

Como tem acontecido nos últimos jogos de Portugal, Fernando Santos deverá apostar num ‘4-3-3’, com Bernardo Silva e Guedes nas alas, e Ronaldo no meio, embora com os três em rotação constante.

No meio campo, Danilo vai ser a unidade mais recuada, atrás de João Moutinho e João Mário, enquanto a defesa mantém-se inalterada, com Nelson Semedo na direita, Pepe e Ruben Dias no centro e Raphaël Guerreiro na esquerda. Rui Patrício, como é hábito, será o guarda-redes.

Do lado da Ucrânia, destaque para a presença de Yarmolenko, a grande figura da equipa, do criativo Marlos, médio ofensivo de origem brasileira, e de Malinovskyi, jogador que fez os dois golos da sua seleção frente à Lituânia (2-0), na sexta-feira.

A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.

Caso vença em Kiev e a Sérvia não consiga triunfar na Lituânia, Portugal garante já o apuramento para a fase final do próximo Europeu. Por seu lado, a Ucrânia só precisa de empatar ou que os sérvios não ganhem.

O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 21:45 locais (19:45 horas em Lisboa), no Estádio Olímpico de Kiev, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.