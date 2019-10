Motores Nuno Ferreira e Paulo Anselmo triunfam no Desafio Kumho em Albufeira Por

Nuno Ferreira e Paulo Cação, na Divisão 1, e Paulo Anselmo e Eduardo Gonçalves, na Divisão 2, foram os vencedores do Desafio Kumho Sul e Kumho Asfalto no Rali Município de Albufeira.

A dupla do Mitsubishi Lancer Evo VII chegou à liderança na quarta especial da prova do Clube Automóvel do Sul, depois de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho terem sofrido um furo no seu Mitsubishi Evo IX.

O percalço dez o piloto do Fundão perder mais de quatro minutos e deixou caminho livre a Nuno Ferreira para não apenas vencer o Desafio Kumho na prova algarvia por terminá-la na quinta posição absoluta. Isto apesar de Fernando Teotónio ter vencido todos os troços cronometrados do rali, conseguindo com isso recuperar parte da desvantagem.

Apesar do dissabor Teotónio garantiu o título da Divisão 1 dos Desafio Kumho Asfalto e Sul, enquanto na Divisão 2 foi Paulo Anselmo e o seu Peugeot 206 GTi a levarem a melhor. Foi o mais regular, pois não foi o mais rápido em qualquer das especiais, realizando sempre tempos entre os três melhores.

Viana Martins e Paulo Costa, a bordo de um Renault Clio 2.0 Cup, foram segundos, apesar de terem sido os mais rápidos em seis especiais. Terminaram a somente 13,3 segundos dos vencedores.

O pódio da Divisão 2 do Desafio Kumho Kumho Asfalto e Sul completou-se com Filipe Silva e Diogo Matias. A dupla do Citroën Saxo realizou uma boa exibição, sendo os mais rápidos nos três primeiros troços cronometrados, e foram dois furos que acabaram por ditar a sua terceira posição final.

Jaime Falcão e André Silva, em Mazda 323, terminaram no quarto posto, numa competição marcada ainda pela desistência de Nuno Silva e Dário Martins, que não evitaram uma saída de estrada do Fiat Punto HGT já na parte final da prova, depois de terem sido os mais rápidos numa classificativa.

O fecho da temporada KUMHO a sul e nas lides de asfalto vai acontecer no mês de Novembro. A última prova será o Rali de Portimão, nos dias 16 e 17.