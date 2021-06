Desporto Portugal vence Hungria na estreia no Euro2020 Por

A seleção portuguesa derrotou esta tarde a Hungria, por 3-0, em jogo realizado na Puskas Arenas, em Budapeste, a contar para a primeira jornada do Grupo F do Campeonato da Europa.

Portugal cedo assumiu as despesas da partida, quase sempre disputada no meio-campo húngaro, mas só chegou ao golo aos 83 minutos, por Raphael Guerreiro.

Depois, Cristiano Ronaldo voltou a fazer história. Ao marcar o segundo para Portugal, de penálti, aos 87 minutos, CR7 isolou-se como melhor marcador de sempre em fases finais do Europeu. E, para que não restassem dúvida, ainda ‘bisou’, aos 90+1.

Com o triunfo, Portugal soma três pontos e assume a liderança do Grupo F, ficando a aguardar pelo resultado do jogo entre a França, campeã mundial e vice-campeã europeia em título, e a Alemanha, marcado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique.