Cultura “Estamos a ir todos embora…”, lamenta Ruy de Carvalho Por

O ator Ruy de Carvalho reagiu às mortes de Adelaide João e de Cecília Guimarães, vítimas da covid-19 na sequência de um surto na Casa do Artista, em Lisboa.

“É uma tristeza muito grande o que está a acontecer. Estamos a ir todos embora…”, lamentou Ruy de Carvalho, de 93 anos.

“Estou muito triste, estão a partir colegas que eu muito estimava e com quem trabalhei muito. É uma tristeza muito grande e uma saudade muito grande que fica. É uma grande perda para o teatro português”, reforçou.

Adelaide João e Cecília Guimarães vivam na Casa do Artista, instituição que acolhe artistas reformados, e morreram numa altura em que o confinamento fez parar o teatro e todo o setor da cultura. “Estamos todos parados no teatro, à espera da covid”, concluiu Ruy de Carvalho, em declarações à TSF.

A Casa do Artista revelou a 25 de janeiro, que foram confirmados “testes positivos” entre os residentes e funcionários, após “onze meses de grande cuidado e dedicação”. Adelaide João, de 99 anos, faleceu esta quarta-feira de madrugada, na Casa do Artista, um dia depois do óbito de Cecília de Guimarães, de 93 anos, que se encontrava no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.