Nas Notícias “Costa foi apanhado a mentir em três coisas muito importantes. Eu tive vergonha alheia” Por

José Miguel Júdice chamou “mentiroso” ao primeiro-ministro, salientando que António Costa foi apanhado “a mentir em três coisas muito importantes”.

Analisando a entrevista do governante à ‘Circulatura do Quadrado’, na semana passada, o comentador da SIC Notícias disse que “António Costa foi pressionado pelo Pacheco Pereira e parecia o São Pedro a negar Cristo”.

“Fugiu à verdade na questão da proibição do ensino à distância para as escolas privadas, manipulou teorias com aquela ideia peregrina de que não sabia que havia um poema inglês, fez tudo o que era preciso para tentar proteger os seus ministros”, descreveu.

Com esse comportamento, António Costa apenas agravou a desconfiança que a população sente em relação ao Governo, considerou Júdice.

“Isso é entendido pelas pessoas e corrói a confiança de todos nós. É preciso que tenhamos confiança em quem nos dirige, mas para isso é preciso que quem nos dirige se dê à confiança. Que não seja mentiroso”, insistiu.

O antigo bastonário da Ordem dos Advogados considerou “devastador” que o ‘Polígrafo’, da SIC, tenha apanhado “o primeiro-ministro a mentir em três coisas muito importantes”.

“Eu tive vergonha alheia”, garantiu: “Acho que ele é muito melhor do que isto, mas está a falhar em tudo o que é preciso”.

“Quando uma pessoa começa a mentir, acaba a mentir mais para encobrir a mentira anterior. Quando ele é incapaz de dizer um erro… Qualquer Governo erra, mas ele não foi capaz de dizer um erro, o que é em si mesmo um estado inequívoco do estado de negação em que se encontra”, concluiu José Miguel Júdice.