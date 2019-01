Motores Espanhola Carmen Jorda explica ausência da W Series Por

A primeira competição de monolugares criada exclusivamente para mulheres – a W Series – não contará com Carmen Jordan, apesar da ex-piloto de testes na F1 ter figurado inicialmente na lista de potenciais candidatas.

Já depois de terem sido anunciadas as as 28 pilotos selecionadas, a espanhola explicou porque razão não estará presente na W Series, competição que utiliza um chassis Tatuus T-318 com especificações de Fórmula 3.

Segundo Jorda havia um conflito com acordos prévios com patrocinadores: “Gostaria de dizer que não participarei na W Series na sua primeira edição. Foi um prazer ajudar a promover o campeonato para mulheres nos últimos meses, mas infelizmente não consegui encontrar um acordo que preenchesse as necessidades dos meus patrocinadores.

“Desejo a melhor sorte à W Series e a todas as suas participantes. O automobilismo é a minha paixão e o meu modo de vida. Notícias sobre o que farei durante a época de 2019 irei dá-las brevemente”, acrescenta um comunicado da piloto espanhola.

A última vez que Carmen Jorda competiu foi em 2016, então na Renault Sport Trophy, paralelamente aos seus compromissos como piloto de testes de F1. Recentemente participou num teste de Fórmula E na Arábia Saudita.