Motores Fórmula feminina divulga lista de candidatas Por

A competição de monolugares criada exclusivamente para mulheres – a W Series – divulgou uma lista de 55 potenciais candidatas para os 18 carros que terá na sua primeira época.

Este campeonato será disputado pela primeira vez em 2019, e é apoiado pelo ex-piloto de F1 David Coulthard e pelo conhecido projetista da Red Bull Racing, Adrian Newey, tendo um prémio monetário de 1,5 milhão de dólares e sem necessidade de ‘budget’ por parte das candidatas.

Segundo os organizadores este campeonato terá mais de seis provas, utilizando um chassis Tatuus T-318 com especificações de Fórmula 3, sendo as candidatas oriundas de 30 países diferentes.

A responsável máxima pela W Series, Catherine Bond Muir, mostra-se otimista: “Estamos entusiasmados mas não muito surpreendidos com a adesão. Ainda hoje há um grande desequilíbrio de género no automobilismo e a W Series está a dar o primeiro passo para corrigir isso. Parece claro que, com a estrutura certa, podemos fazer as mudanças que este desporto precisa”.

Entre as várias candidatas destacam alguns nomes, como a da ex-piloto Red Bull Junior Team holandesa Beitske Visser, a ex-Renault Sport Academy espanhola Marta Garcia, a ex-piloto de testes da Lotus F1 também espanhola Carmen Jordá e a campeã britânica de GT, Jamie Chadwick.

Também não vão faltar ‘à chamada’ as ex-GP3 Series Vicky Piria, Samin Gomez e Alice Powel, esta última campeã de Fórmula Renault britânica, sendo que do continente norte-americano surgem a ex-campeã de F1600 Ayla Agren ou a ex-piloto da ARCA Series (NASCAR) Natalie Decker, enquanto da América do Sul vem a brasileira Bruna Tomaselli.