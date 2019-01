Presidente de Itália em visita de Estado a Angola de 05 a 07 de fevereiro

O Presidente de Itália, Sergio Mattarella, vai efetuar uma visita oficial de três dias a Angola, a convite do homólogo angolano, João Lourenço, disse hoje à agência Lusa fonte da Casa Civil da Presidência da República.

A fonte não adiantou mais informações, indicando somente que os pormenores da visita serão anunciados em breve.

A Itália tem desde 1980 uma forte relação empresarial com Angola, sobretudo no domínio do petróleo, com a petrolífera ENI, em parceria com a Sonangol, a explorar vários blocos em águas profundas no “offshore” angolano.

Primeiro país da Europa ocidental a reconhecer Angola como país independente, em fevereiro de 1976, ano em que os dois Estados estabeleceram relações diplomáticas, Itália tem também interesses nos domínios da agricultura, defesa, turismo e finanças.

A última visita de um alto representante do Estado transalpino a Angola aconteceu em novembro de 2017, com a deslocação do então primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, substituído em 2018 por Giuseppe Conte.

Antes de Gentiloni, Matteo Renzi, também chefe do Governo italiano, visitou Angola em julho de 2014.

A primeira visita de um chefe de Estado angolano a Itália ocorreu em julho de 1997, com José Eduardo dos Santos.