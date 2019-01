Motores Fórmula feminina seleciona 28 pilotos Por

A primeira competição de monolugares criada exclusivamente para mulheres – a W Series – anunciou as 28 pilotos escolhidas de uma lista inicial de 55 candidatas.

Este campeonato, que será disputado pela primeira vez em 2019, e é apoiado pelo ex-piloto de F1 David Coulthard e pelo conhecido projetista da Red Bull Racing, Adrian Newey, tem um prémio monetário de 1,5 milhão de dólares e sem necessidade de ‘budget’ por parte das candidatas.

Entre as selecionadas estão as belgas Sarah Bovy e Naomi Schiff, as britânicas Jamie Chadwick, Esmee Hawkey, Alice Powell, Sarah Moore e Jessica Hawkins, as holandesas Milou Mets e Stephane Kox, a espanhola Marta Garcia, a canadiana Megan Gilkes, a italiana Francesca Lonossi, a chinesa Grace Gui, a finlandesa Emma Kimilainen, a japonesa Miki Koyama, ou as norte-americanas Natalie Decker e Shea Holbrook.

Este campeonato terá mais de seis provas, utilizando um chassis Tatuus T-318 com especificações de Fórmula 3, sendo as candidatas oriundas de 30 países diferentes.