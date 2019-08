Motores Britânica Jamie Chadwick é a primeira campeã da ‘fórmula’ feminina Por

Jamie Chadwick sagrou-se campeã da primeira da Wseries – competição de monolugares unicamente dedicada a pilotos femininas.

A britânica – que é piloto de desenvolvimento da Williams na Fórmula 1 – garantiu o cetro apesar de ter sido a sua compatriota Alice Powell a vencer a última corrida da época que se disputou em Brands Hatch.

Chadwick tinha-se imposto na corrida de sábado, quando bateu Powel e Emma Kimilainen, mas no domingo o seu desempenho foi menos eficaz. Partiu da ‘pole position’, dominando o começo da prova, antes de perder a liderança para Powell na oitava volta. A finlandesa Kimilainen aproveitou a ocasião para também ganhar uma posição à futura campeã.

Esperava-se que desta perda de performance de Jamie Chadwick se aproveitasse a sua maior rival no campeonato, a holandesa Beitkse Visser, mas a protegida da BMW não conseguiu desfeitear a sua rival, que ciente do ‘perigo’ se defendeu com ‘unhas e dentes’.

A entrada do ‘safety car’ em pista, devido a um incidente com o monolugar da japonesa Miki Koyama, encurtou o tempo de prova, com Alice Powell a confirmar o seu triunfo diante de Emma Kimilainen, Jamie Chadwick, Beitke Visser e Fabienne Wohlwend. Chadwick venceu o campeonato com 110 pontos, mais 10 do que Visser e 24 sobre Powell.