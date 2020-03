Motores Epidemia de coronavirus obriga a adiar a Fórmula E em Roma Por

A prova de Fórmula E em Roma é o mais recente evento de desporto motorizado a ser adiado devido à epidemia de coronavirus.

Tal como sucedeu com Grande Prémio da China de Fórmula 1, ou o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, a doença força a que os responsáveis pela competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA tenha de ser agendada para outra altura do ano.

A corrida da capital italiana deveria realizar-se a 4 de abril, mas devido aos casos de infetados que o país já tem as autoridades decidiram não permitir a realização da prova em Roma.

“Devido à situação de emergência sanitária em curso em Itália, e conforme ao dispostos enunciados pelo decreto ministerial respeitante a medidas lutar para conter a propagação do Covid-19 no país, tendo em conta os eventos desportivos acolhendo espetadores, não será mais possível organizar o e-Prix de Roma a 4 de abril de 2020”, lê-se num comunicado dos organizadores.

No mesmo documento refere-se: “A Fórmula E, em acordo com as autoridades competentes de Roma, a FIA e o Automóvell Clube de Itália (ACI), trabalharão em estreita colaboração com os parceiros do campeonato e as partes envolvidas para avaliar e examinar as opções alternativas para realizar um ePrix numa data posterior.

Todos os detentores de bilhetes serão contactados nos canais apropriados nos próximos dias”.

Roma é a segunda prova a ser cancelada na temporada 2019/2020 da Fórmula E devido ao coronavirus, depois da anulação da corrida prevista para Sanya, na China.