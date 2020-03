Desporto “Os sócios vão agora exigir o Messi e o retorno do Ronaldo”, diz Octávio Por

Octávio Machado, um histórico do Sporting, criticou a direção de Frederico Varandas devido ao valor da contratação do treinador Rúben Amorim.

“Já existia desagrado, fosse qual fosse a solução. Com estes valores, os sócios vão agora exigir o Messi e o retorno do Ronaldo, porque quando se paga o que se pagou por um treinador deixa de haver um teto salarial ou de investimento para qualquer jogador. Haja dinheiro”, afirmou o antigo jogador, técnico e dirigente dos leões, em entrevista à ‘TSF’.

Enquanto gasta para contratar treinadores, o mesmo Sporting ‘poupa’ no investimento do plantel, continuou o palmelão.

“Somos surpreendidos quando se vende um Bas Dost, que marca 40 golos, quando não se tem um ponta de lança”, sustentou.

A contratação do treinador do SC Braga demonstra que o Sporting pretende orbitar em torno do ‘super agente’ Jorge Mendes, disse ainda Octávio.

“Creio que existe aqui, não direi desespero mas uma nova filosofia de uma estratégia de criar condições para uma época melhor e uma estratégia de ligação a um empresário que poderá contribuir para que o Sporting nos próximos tempos valorize os seus ativos”, finalizou.