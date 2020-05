Motores Cancelamento de Londres e Nova York põe em causa a época de Fórmula E Por

Foi anunciado o cancelamento das provas de Fórmula E em Londres e Nova York, deixando dúvidas sobre a conclusão da temporada 2019/2020 da disciplina.

Depois de Sanya (China), Roma (itália), Paris (França), Seul (Coreia do Sul) e Jacarta (Indonésia) terem visto os seus eventos anulados, foi a vez da capital britânica (26 de julho) e a cosmopolitana cidade norte-americana (11 de julho) terem a mesma sorte.

Uma decisão que se prende com a atual situação de pandemia de Covid-19 que se vive em todo o mundo, sendo que que o local onde se deveria realizar a corrida de Nova York (Brooklyn) foi transformado em hospital de campanha de combate ao coronavirus.

No caso de Londres o promotor explicou: “Avaliamos a possibilidade de organizar uma corrida na Grã-Bretanha mais esta época. Entretanto, e segundo as circunstâncias, a prova poderá ser disputada à ‘porta fechada’”.

Com estes dois cancelamentos as atenções viram-se agora para a Alemanha, já que o traçado do antigo aeroporto de Berlim-Tempelhof surge como a hipótese para concluir a temporada da competição de monolugares elétricos.

Fala-se que circuitos permanentes poderão ser escolhidos para realizar provas sem público, falando-se de Silverstone, Valência e mesmo Portimão, mas não parece provável que a Fórmula E consiga ter corridas antes de meio de setembro, de forma a não comprometer a próxima temporada.