Motores Emoção quanto baste no Super Seven no Estoril Por

A primeira corrida do Super Seven by Toyo Tires integrada no Estoril Racing Festival teve emoção quanto baste, com Francisco Villar a ser o melhor português e José Carlos Pires a assumir a liderança da competição, aproveitando um azar de Ricardo Megre.

Na jornada promovida pela CRM Motorsport voltaram a comparecer os britânicos da 7 Race Series e emprestaram novamente outro brilho ao troféu monomarca de maior longividade no panormada de velocidade nacional. Foi também no confronto deste sábado que Rodrigo Galveias garantiu o título da categoria S1600.

Galveias aproveitou da melhor forma a posição da grelha de partida para obter o segundo triunfo consecutivo na temporada. O jovem piloto da BCM Sports assegurou, assim, o título de Campeão, repetindo o feito alcançado em 2017 na classe Business.

A vantagem pontual que detinha sobre Sérgio Saraiva, aliada aos pontos máximos obtidos nesta Corrida (à pole-position juntou a volta mais rápida) garantem-lhe este festejo antecipado quando ainda falta disputar a segunda corrida.

No arranque, o piloto do Seven # 29 sofreu a pressão da britânica Caroline Everett e de Luís Filipe Oliveira, mas cedo foi construindo uma vantagem confortável que lhe permitiu chegar à paragem obrigatória nas boxes com o resultado nas mãos.

A realizar uma grande prova, Luís Filipe Oliveira (que optou por fazer esta corrida individualmente e deixar ao colega Paulo Leitão a segunda que terá lugar domingo) acabaria por ser penalizado com um ‘drive-through’ por ter ultrapassado os limites da pista, caindo até ao sexto posto da categoria e vendo-se assim impossibilitado de chegar ao terceiro lugar do campeonato, cujas aspirações mantinha intactas à entrada para esta prova.

Situação semelhante sofreu Sérgio Saraiva, pelos mesmos motivos, mas a decisão estratégica de repartir as honras ao volante com o primo David significa que este domingo terá nova oportunidade para, pelo menos, cimentar o seu segundo lugar na categoria Pro.

Demonstrando um grande andamento desde os treinos livres, Francisco Villar assumiu-se como o mais rápido na qualificação entre os pilotos portugueses e ingleses na classe 420R e concretizou esse ritmo na Corrida 1 da sua categoria.

O piloto do Seven # 34 não conseguiu segurar o lugar à geral, mas manteve a curta distância José Carlos Pires e Ricardo Megre — o trio com mais hipóteses de chegar ao título para saborear um importante triunfo.

Quando tudo fazia prever que as posições se manteriam inalteradas até final, Ricardo Megre acabou por ser abalroado por um concorrente britânico na última volta, deitando por terra as suas aspirações de obter um bom resultado. Saiu, assim, ainda mais beneficiado José Carlos Pires, que já se encontrava à frente do seu mais direto perseguidor, mas ainda há muito para decidir quando faltam duas corridas num domingo que promete ser avassalador.