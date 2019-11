Motores Fim de festa molhado nas GT4 South European Series Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu festejaram o título alcançado anteriormente na derradeira jornada da temporada das GT4 South European Series, realizada no âmbito do Estoril Racing Festival sob uma chuva invernal.

Com o título Pro Am Cup garantido antes desta jornada, Miguel Cristóvão e Francisco Abreu queriam celebrar esse feito com mais um êxito. E foi exatamente isso que conseguiu a dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport.

No entanto na partida foi Francisco Carvalho e o Porsche Cayman GT4 que ‘saltaram’ para o comando, surpreendendo os Mercedes AMG GT4 da Bullit Racing guiados por Stephan Patrick – que largou da ‘pole-position’ – e Ian Loggie.

Mas Miguel Cristóvão iniciou uma recuperação fulgurante que o levou a deixar para trás adversário, atrás de adeversário, e nem mesmo Francisco Carvalho teve argumentos para travar o piloto de Cascais, que entregaria o Mercedes GT4 # 88 a Francisco Abreu no comando.

O piloto madeirense conseguiria realizar a volta mais rápida da corrida, enquanto o Porsche Cayman GT4 se atrasou, devido a um problema com o limite de velocidade quando Fábio Mota passou para o volante. O piloto de Gaia terminaria na quinta posição.

Atrás dos Mercedes AMG GT4 de Callum McLeod e Callum Illott e Andy Meyrick e Stephan Patrick terminaram Mariano Pires e César Machado, no Ginetta GT4 da ABM Grand Prix depois do piloto de Famalicão ter sofrido uma penalização de stop & go por infração na paragem nas boxes.

Marmaduke Hall e Edward Moore lideraram a GTC Cup durante parte da prova, mas o motor do seu Ginetta G50 GT4 teve problemas e Jemma Moore acabou por ser vencer, tornando-se na piloto mais jovem a ganhar nas GT4 South European Series.

A segunda corrida, marcada por chuva e nevoeiro, terminou mais cedo do que o previsto, de tal forma que se Miguel Cristóvão fez novamente um grande turno de condução no Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport, Francisco Abreu quase nem chegou a guiar o carro # 88.

Foi uma prestação que contrastou com a de Mariano Pires e César Machado, que largavam da ‘pole-position’ mas não conseguiriam terminar com problemas no Ginetta G55 da ABM Grand Prix.

Loggie e Patrick conseguiriam terminar na segunda e terceira posições da classe Pro-Am, mas atrás de Francisco Carvalho e Fábio Mota, que levaram o Porsche Cayman GT4 ao triunfo na Am Cup, com o piloto da Guarda a ser campeão, batendo CO Jones.

Em GTC Marmaduke Hall e Eward Moore remataram o ano impondo-se a Jemma Moore, que foi obrigada a largar das boxes e já com uma volta de atraso, numa prova que consagrou a Veloso Motorsport como campeã de equipas.