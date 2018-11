Motores Hugo Marcos e Manuel Gião brilham no Kia Picanto GT Cup Por

A primeira corrida do fim de semana do Kia Picanto GT Cup no Estoril viu Manuel Gião, Hugo Marcos e Mariano Pires brilharem.

No confronto inicial da CRM Motorsport e da Kia Portugal inserida no Estoril Racing Festival, onde a ameaça de chuva causou uma grande indefinição, contribuindo para um final de época de grande nível.

Foi, de facto, entusiasmante esta primeira corrida dos pequenos carros coreanos na pista dos arredores de Lisboa, já que depois de Mariano Pires arrebatar a ‘pole position’ se assistiu a um empolgante confronto, do qual se viu arredado bem cedo Hugo Araújo.

O piloto que tem dominado a competição e arrancava da segunda linha da grelha romou às boxes logo na volta de lançamento devido a um problema na válvula do turbo do carro # 99. E assim foi inevitável que os protagonistas fossem outros.

No entanto Araújo acabou por concluir a prova em marcha lenta e a cinco voltas do líder, mas classificado na 10ª posição da sua categoria — lugar que lhe permitiu arrebatar o título de Campeão da Pro.

“Esta pista tem-me dado muitas alegrias, já que tem sido sempre o local onde me sagrei campeão, tanto no antigo Super Seven by Kia, como hoje, no Kia Picanto GT Cup. Mas também palco de grandes aflições, pois normalmente a decisão é sempre ‘à negra’”, referiu o novo campeão.

“Pensei que com o resultado da Corrida 1 a história repetir-se-ia, mas felizmente a matemática veio dar-me esta alegria antecipada e foi também por isso que fiz questão de terminar esta primeira contenda, desse por onde desse. No final, os festejos não foram como eu tinha idealizado, mas amanhã terei mais uma hipótese para corrigir isso”, concluiu Hugo Araújo.

A corrida foi marcada pelo atraso inicial de Mariano Pires, que desceu para a quarta posição, permitindo que fossem Manuel Gião e Hugo Marcos a discutirem entre si a vitória. No entanto Pires não ‘vitou a cara’ à batalha e encetou uma recuperação que o levou até ao último lugar do pódio e o primeiro entre os juniores, apesar do duelo que protagonizou com Rui Silva, que deixaria para trás à quinta volta.

Lourenço Raposo Magalhães acabaria a prova no quarto posto, depois de um toque afastar Rui Silva das posições cimeiras, o que promoveu Miguel Abrantes à quinta posição final.

Com a 16ª posição de Rui Silva o título júnior foi para Mariano Pires, já que aos pontos de mais um triunfo somou os da volta mais rápida e da ‘pole position’. O piloto do carro # 33 estava naturalmente satisfeito no final: “Foi uma época fantástica. Sinto que evoluí muito como piloto e esse era um dos meus objetivos quando apostei no Kia Picanto GT Cup.

“Foi uma excelente forma de me adaptar aos automóveis oriundo do karting e conhecer um pouco mais o mundo dos carros de turismo no qual espero vir a fazer uma grande carreira. Com o título da Júnior assegurado, que foi sempre o meu principal objetivo no decorrer desta época, espero agora poder aproveitar a minha confiança e andamento nesta pista e lutar pelo triunfo à geral na corrida de amanhã!”, fez notar ainda Mariano Pires.