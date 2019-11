Motores Qualificação emotiva do Troféu Super Seven no Estoril Racing Festival Por

Foram mínimas as diferenças que se verificaram as quatro sessões de qualificação do Super Seven by Toyo Tires no Estoril Racing Festival.

Francisco Villar e José João Magalhães repartiram as honras nos 420R, enquanto Bernardo Bello e Bruno Martins conseguiram as ‘pole-position’ da S1600 e da Business.

Mostrando uma grande confiança e as condições do piso húmido, Francisco Villar prolongou o excelente andamento evidenciado nos treinos livres para amealhar mais uma pole-position para o seu currículo, marcando o tempo mais rápido à geral e entre os pilotos portugueses.

Atrás do piloto da Speedy Motorsport, e a fechar as duas primeiras linhas da grelha, ficaram Diogo Tavares (CRM Motorsport), José Carlos Pires (Atomic-Mageltech) e J.J. Magalhães (Team Norte), com menos de dois décimos de segundo a separarem estes três pilotos.

No melhor resultado do ano em qualificação, Ricardo Rajani registou o quinto melhor tempo para o Team Lxway Auto, à frente de Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports), o regressado Luís Lisboa (Team Norte), David Saraiva (Team Nova Driver), Diogo Costa (Team Norte) e Duarte Lisboa (Team Norte).

Entre os S1600 Pro, Bernardo Bello travou um combate super animado contra Luís Filipe Oliveira, Gonçalo Figueiredo e Pedro Falé, formando um trio que por diversas vezes alternou o comando da sessão. No final — e à tangente — o atual líder da categoria garantiu a ‘pole’, enquanto Oliveira (CRM Motorsport) superou Figueiredo por meros 8 milésimos de segundo.

Contrapondo o desempenho de Francisco Villar na sessão inaugural, J.J. Magalhães realizou uma grande qualificação para somar mais uma pole-position para o seu currículo em 2019. O piloto do Team Norte relegou assim Villar para o 2º lugar da grelha entre os 420R, à frente de Diogo Tavares (CRM Motorsport) e José Carlos Pires (Atomic-Mageltech), perfazendo um grupo que promete lutar pelo triunfo das duas corridas.

Novamente na quinta posição, um grande Ricardo Rajani (Speedy Motorsport) superou Sérgio Saraiva (Atomic-Mageltech), o duo da BCM Sports, Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports) e Rodrigo Galveias, e ainda o piloto da CRM Motorsport, Luís Calheiros Ferreira.

Nos S1600 Pro, Bernardo Bello voltou a evidenciar rapidez e confiança com o carro, superando um Luís Filipe Oliveira que se mostrou muito combativo apesar de se encontrar limitado fisicamente nesta última ronda do campeonato. Atrás dos dois pilotos da CRM Motorsport, Francisco Figueiredo continua a registar uma evolução notável no Super Seven by Toyo Tires, partindo novamente do terceiro lugar da grelha.