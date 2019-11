Motores Pedro Salvador e Bernardo Bello celebram títulos do Super Seven no Estoril Por

Pedro Salvador, nos 420R, e Bernardo Bello, na S1600 Pro, sagraram-se campeões do troféu Super Seven by Toyo Tires na derrasdeira jornada, disputada no âmbito do Estoril Racing Festival.

José João Magalhães e Francisco Villar foram os vencedores das duas categorias nesta derradeira etapa da competição organizada pela CRM Motorsport, que no segundo dia de competição teve grandes ‘batalhas’ em pista, envolvendo também os britânicos da 7 Race Series.

Na primeira corrida Fernando Bello não só conseguiu acompanhar alguns dos Caterham mais potentes, como superou os concorrentes ingleses da sua categoria, terminando também com isso à frente de Francisco Figueiredo, Luís Filipe Oliveira e Rodrigo Nunes Almeida.

Já no segundo confronto Francisco Villar suportou durante muito tempo os ataques de Richard Ainscough, David Henderson, Lee Wiggins e Phil Jenkins, secundados por Diogo Tavares e José João Magalhães, três pilotos em grande forma.

Um erro do piloto da Speedy Motorsport apoiado pela LxWay Auto na derradeira volta da corrida, admitido com grande fair-play pelo próprio, fez com que Villar perdesse o triunfo à geral, embora ainda tivesse cruzado a linha da meta no primeiro posto. Mas a sua entrada em pista após esse momento foi considerada ‘perigosa’ e sofreu uma penalização com a adição de 30 segundos ao seu tempo de corrida, e fez com que Villar perdesse o triunfo na ‘secretaria’, caindo para o quarto posto da geral e dando o triunfo a José João Magalhães, o sehundo posto a Ricardo Rajani e elevando ao pódio Gonçalo Lobo do Vale.

Na terceira corrida a entrada do ‘safety-car’, devido a óleo na pista, obrigou a um recomeço que não travou Francisco Villar, enquanto Diogo Tavares assegurou a segunda posição após um duelo e várias trocas de posição com José Carlos Pires. José João Magalhães foi quarto após uma dura batalha com Ricardo Rajani.

Nos S1600 Pro, a luta foi ainda mais emocionante, com um Luís Filipe Oliveira completamente desgastado fisicamente à conta de uma caída de moto a superar no ‘photo-finish’ o novo campeão da categoria, Bernardo Bello.

Já na S1600 Business, volte-face também na parte final da corrida, com Frederico Brion Sanches a liderar durante muito tempo a prova, mas a ser superado nos instantes finais por José Kol Almeida. Bruno Martins completou o pódio, à frente de Fernando Costa e deixando tudo em aberto nesta categoria.