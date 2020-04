Motores CRM anuncia prolongamento do interregno das atividades até 7 de julho Por

A organização do Super Seven, Kia Cee’d e Kia Picanto Rally Cup anunciou o prolongamento do interregno das suas atividade.

A CRM fez saber que até 7 de de julho não irão haver provas. Isto depois de ter decidido uma paragem até 7 de abril.

Aa estrutura liderada por Tiago Raposo de Magalhães estende assim a suspensão das atividades por via da atual situação de estado de emergência que se vive em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.

A CRM espera que no início de julho possa retomar o calendário de eventos definido para esta temporada, com a realização do 3º Estoril Experience Day de 2020, alinhando assim pelas decisões tomadas até agora pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

“Estamos a trabalhar num novo futuro”, diz Tiago Raposo Magalhães, salientando: “Vivemos momentos de muitas incertezas, mas já com dados para nos permitirem encontrar soluções. Por isso, temos de estar o mais preparados possível para acelerar na dose certa, mal o semáforo verde se acenda”.

O homem forte da CRM Motorsport diz que em matéria de corridas se vai “manter o número de provas do novo Kia GT Cup, com início previsto para Julho, e reduzir para cinco o Troféu Super Seven by Toyo Tires”.

Raposo Magalhães antevê. “A quantidade de eventos poderá vir a ser encurtada, mas tentaremos encontrar forma de realizar mais corridas por fim-de-semana, ao ponto de igualar, se possível, o número inicialmente previsto”.

“Na prática, vamos ter que reinventar um programa desportivo que se adapte da melhor forma à realidade que tivermos de encarar, com menos tempo e menos investimento monetário. Esse será o grande desafio, mas um em que, todos juntos, iremos com certeza vencer!”, conclui o responsável da CRM.