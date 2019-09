Motores Hugo Araújo voltou a ‘mandar’ na Kia Picanto GT Cup Por

Hugo Araújo repetiu o triunfo na Kia Picanto GT Cup no Rali Terras D’Aboboreira, onde os pequenos carros coreanos deram espetáculo na categoria RC5.

Acompanhado por Fernando Miguel o piloto de Braga impôs-se a Francisco Esperto e António Serrão, enquanto Nuno Caetano e Rui Raimundo subiram ao último lugar do pódio.

Fotos: Zoom Motorsport

Mais uma vez os carros preparados e assistidos pela CRM Motorsport deram provas de grande fiabilidade, sendo que no evento do Clube Automóvel de Amarante percorreram a as nove classificativas do rali sem problemas.

Claro que o mais feliz no final da prova era Hugo Araújo, considerando o triunfo “o corolário do trabalho de preparação” realizado previamente. “Sentimo-nos cada vez mais interligados dentro do carro e isso nota-se na abordagem aos troços e aos tempos realizados”, referiu também.

“Apesar deste segundo triunfo sabemos que há ainda muito para aprender e que a concorrência está cada vez mais forte. Mas agora é tempo de agradecer aos ‘sponsors’ e à equipa por acreditarem no projeito”, acrescentou o vencedor.

Mais experiente, Francisco Esperto frisou a fiabilidade do Kia Picanto, “um carro que se segura e curva muito bem”, bem como o facto de ter ganho “o primeiro e o último troço”, o que o deixa satisfeito, já que o seu objetivo “passava por lutar pelas posições cimeiras da categoria”.

Apesar da segunda posição o piloto de Rio Maior prometeu dar luta ao seu maior rival na próxima prova: “O Hugo e o Fernando estão fortes, mas queremos recuperar já na próxima prova, na Marinha Grande”.

Nuno Caetano mostrou-se satisfeito com a terceira posição, até porque o seu objetivo no Terras D’Aboboreira era ganhar experiência: “Viemos para esta prova com o claro objetivo de prosseguir a minha aprendizagem nos ralis e não poderia estar mais satisfeito com o resultado. Sinto-me cada vez mais à vontade com o Picanto e com o ritmo próprio desta modalidade, e mal posso esperar pela próxima aventura desta jornada”.