Hugo Araújo ‘brilha’ na ofensiva dos Kia Picanto GT Cup em Castelo Branco

Hugo Araújo foi a ‘estrela mais brilhante’ da ‘constelação dos Kia Picanto GT Cup, que regressaram ao Campeonato de Portugal de Ralis em Castelo Branco.

O piloto de Braga, acompanhado por Fernando Miguel, foi o vencedor da categoria RC5 na prova albicastrense, com os restantes pilotos dos carros coreanos a darem muito boa conta de si, como foi o caso de Francisco Esperto ou de Nuno Caetano.

Com o kit de ralis melhorado, devido à estreita colaboração entre Kia Portugal e a CRM Motorsport, Hugo Araújo, Francisco Espero, Nuno Caetano e Gonçalo Inácio puderam contar com Picanto GT Cup com pastilhas de travão de competição e um motor 10 cv mais potente.

No final da prova da Escuderia de Castelo Branco o piloto de Braga dava conta do seu contentamento: “Queríamos terminar e aprender. Precisamos de acumular muitos quilómetros. Conseguimos fazer tudo isso. O carro é muito, muito bom. Tem um chassis fantástico, trava muito bem. É um carro e um troféu que têm tudo para vingar nos ralis em Portugal”.

Para além de Hugo Araújo, o pódio da categoria RC5 contou ainda com Francisco Esperto, que terminou na segunda posição, e Nuno Caetano, que ficou em terceiro. O mesmo é dizer que os Kia Picanto GT Cup dominaram a classe.

Esperto conseguiu, durante o fim-de-semana, apresentar vários momentos de grande competitividade que só não se concretizaram em tempo porque o rompimento de um tubo de travão o impediu de andar ao máximo na derradeira secção da prova. “Apesar do que aconteceu, este rali correu bem”, observou o piloto de Rio Maior.

Já Nuno Caetano, habituado à competição em pista, teve o que chamou de “baptismo de fogo”. O piloto entrou para a prova com o objectivo de aprender as especificidades dos ralis e concretizou-o em pleno. “O balanço é positivo.

Anda-se muito aqui. A estrada estava muito suja. Temos muito ainda para aprender”, sublinhou.

Gonçalo Inácio não subiu ao pódio mas tira ilações muito positivas desta presença em Castelo Branco: “Com exceção da saída de estrada derivada de uma ineficiência na travagem que vamos diagnosticar melhor, estávamos a fazer uma prova espectacular, na liderança da prova.

Já daqui a duas semanas os Kia Picanto GT Cup voltam a entrar em acção, desta feita, na versão de pista. Os irreverentes carros de competição vão correr, nos dias 6 e 7 de Julho, nas estreitas e desafiantes ruas de Vila Real, no evento que recebe o Campeonato do Mundo de Turismo em Portugal.