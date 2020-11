Nas Notícias Costa “é político dos pés ao cabelo”, Sócrates é “muito pipi e galarote” Por

Ana Gomes, militante socialista que concorre a Belém sem o apoio do PS, falou sobre o atual líder do partido, António Costa, e um antigo, José Sócrates.

Numa grande entrevista ao jornalista Pedro Henriques, que será convertida no livro ‘Ana Gomes, a vida e o mundo’, a ser publicado brevemente, a diplomata e antiga eurodeputada classificou António Costa como um “político da ponta dos pés à ponta do cabelo”.

“Vive para a política, respira política e tem noção do que é o interesse público. Tem também um arreigamento ao aparelho partidário, no qual se formou e em que sempre viveu e de que precisa, porque, de facto, não se faz política e não se exerce o poder sem aparelho partidário”, disse a ex-dirigente do PS.

Ana Gomes criticou António Costa por não ter tido “a coragem de enfrentar o caso” judicial de José Sócrates, referindo-se ao antigo líder socialista como “muito pipi, muito galarote”, impressão com que ficou quando o conheceu pela primeira vez.

“Não acho que tenha sido propriamente tolerância [por parte do PS]. Acho que [Costa] não teve a coragem de enfrentar o caso. Isso seria bom. Reforçaria o partido perante a opinião pública, mas obrigaria também a introduzir determinados procedimentos que hoje não existem”, declarou a candidata presidencial, citando o caso de Lacerda Machado, que “anda por aí a fazer negócios para o Estado porque é amigo do primeiro-ministro”.

Nas campanhas eleitorais, “o Sócrates era carismático” e tinha “uma estamina” que era “contagiante, mesmo nas condições mais duras”.

“Sim, dizia-se que ele era rico. Comprei essa história, ele tinha todas as características de um menino mimado em certos aspetos. Era um jovem inteligente, capaz, ambicioso, mas mimado. Eu não tinha razão nenhuma para duvidar da história de que a mãe era riquíssima”, por herança da riqueza de um avô, disse ainda Ana Gomes.

Na mesma entrevista, a candidata presidencial falou sobre o escândalo Casa Pia, defendendo Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues.