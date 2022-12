Nas Notícias “Já ninguém leva Marcelo Rebelo de Sousa a sério” Por

Se no primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém as frequentes presenças no espaço público com declarações foram motivo de elogio para o Presidente da República, apelidado até de ‘Presidente dos Afetos’, este segundo mandato tem levado a que Marcelo Rebelo de Sousa não esteja imune a críticas.

E se os populares já ‘apertaram’ o chefe de Estado, em Murça, na região de Trás-Os-Montes, chega agora uma crítica intensa por parte de alguém que também há muitos anos é uma figura do espaço público.

Judite de Sousa, jornalista e uma das caras mais conhecidas da televisão nacional, não poupa nas críticas ao estado a que o país chegou e não afasta a culpa de Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa longa reflexão feita na sua página no Facebook, a comunicadora diz que “o que está a acontecer em Portugal não é normal”.

“Todos os dias são conhecidos novos casos chocantes. É o descrédito. Das instituições. Das lideranças. Do governo. E até do Presidente”, reconhece Judite de Sousa.

“Desatou a falar sobre tudo e sobre nada no último ano”

Em relação às polémicas que têm envolvido a TAP, a comunicadora lamenta que o líder do governo esteja de “braços” cruzados.

“António Costa cruzou os braços. Faz de conta que não é nada com ele. E deixa o tempo correr. Entregou o governo aos seus potenciais sucessores que, por sua vez, se rodearam dos seus exércitos de amigos e fiéis”, assinalou Judite de Sousa, não poupando também a oposição.

Mas são as últimas palavras de Judite de Sousa onde o ataque a Marcelo Rebelo de Sousa fica mais patente.

“Quanto ao Presidente, como desatou a falar sobre tudo e sobre nada no último ano, já ninguém o leva a sério. E assim estamos”, lamentou a comunicadora.