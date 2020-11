Desporto Portugal goleia Andorra na Luz em noite de estreias Por

A Seleção Portuguesa derrotou Andorra por 7-0, esta noite, em jogo particular realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

No primeiro jogo de Pedro Neto, Paulinho e Domingos Duarte com a camisola das quinas, os dois primeiros estrearam-se a marcar por Portugal, aos oito e 29 minutos.

Paulinho chegou mesmo ao ‘bis’ aos 61 minutos, depois de Renato Sanches ter marcado o terceiro para a Seleção Nacional, aos 56.

Um autogolo de Ferran Pol, aos 76, e os golos de Cristiano Ronaldo (85) e João Félix (88 minutos) fecharam a contagem.

A partida com Andorra serviu para Portugal preparar o duplo confronto para a Liga das Nações, com França, no sábado, e Croácia, na terça-feira.