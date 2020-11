Nas Notícias Ana Gomes acusa Pedro Guerra de montar “campanha” contra Pedroso e Ferro no caso Casa Pia Por

Ana Gomes acusou Pedro Guerra, antigo assessor de Paulo Portas, de estar na origem da “campanha organizada” contra Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues, no âmbito do escândalo Casa Pia.

A candidata presidencial apontou o dedo ao antigo jornalista do Independente depois de “fazer perguntas” a amigos “no sistema de justiça e nos média”.

“Eu gostava do Paulo [Pedroso], sempre acreditei nele, nunca tinha visto rigorosamente nada que indiciasse aquelas sinistras acusações”, começou por referir a militante do PS, no livro ‘Ana Gomes, a vida e o mundo’, com a chancela da editora Palimpsesto.

Recorde-se que Paulo Pedroso, antigo porta-voz do PS e deputado no momento do escândalo Casa Pia, desfiliou-se do partido e integra agora a direção da campanha eleitoral de Ana Gomes.

“Percebi que havia uma campanha organizada nos média. Comecei a fazer perguntas a amigos no sistema de justiça e nos média e percebo que há um tipo chamado Pedro Guerra que é o principal divulgador da informação malévola”, afirmou a candidata presidencial.

Essa “campanha” contra Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues (o atual presidente da Assembleia da República), que foram “miseravelmente vilipendiados”, visava afastar o PS do poder, no entender de Ana Gomes.

“Atacar o PS daquela maneira, na base daquelas acusações, era atacar a democracia, porque o PS é um pilar da democracia portuguesa”, acrescentou a antiga eurodeputada eleita pelos socialistas.

Assim que foi noticiada a participação de Paulo Pedroso na campanha presidencial de Ana Gomes, de imediato André Ventura, líder do Chega e que também entrou na corrida a Belém, trouxe o escândalo Casa Pia para o debate.

“Estamos a ver um tipo, que é um vigarista e oportunista encartado, que, ao contrário de tudo o que disse e propagandeou, está no Parlamento ao mesmo tempo que está numa empresa que ajuda ricos e empresas a fugir ao fisco”, respondeu, agora, Ana Gomes.