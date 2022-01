Euromilhões Conheça a chave do Euromilhões deste dia 25 de janeiro de 2022 Por

Euromilhões tem prémio tentador neste que é o sétimo jogo do ano

O resultado do sorteio do Euromilhões de terça-feira já foi divulgado, dando a conhecer a chave vencedora que vale, esta noite, um jackpot de 29 milhões de euros. Veja os números e as estrelas da fortuna (concurso 007/2022, do dia 25 de janeiro de 2022).

Hoje, no sétimo sorteio do ano, está em jogo um tentador prémio. Será que há excêntricos?

Os números da fortuna do sorteio desta terça-feira são 06, 16, 18, 39 e 47 acompanhados pelas estrelas 02 e 04.

Agora que já conhece os números e as estrelas da fortuna importa recordar que as chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Ainda assim, esta informação publicada em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e eventuais prémios do Euromilhões atribuídos. Pode verificar, por exemplo, no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Se alcançou uma soma importante de dinheiro neste concurso deve também saber que, em Portugal, os prémios de jogo estão sujeitos ao pagamento de imposto de selo, quando o valor é igual ou superior a 5000 euros.

Por fim, recorde-se, que na página do Euromilhões criada neste jornal poderá consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores.