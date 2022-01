Nas Notícias “Eu bem pergunto, mas as respostas tardam”, lamenta Ana Gomes Por

A campanha eleitoral caminha para o seu final e nesta última semana os partidas e os seus protagonistas fazem os últimos esforços para cativarem a preferência dos votantes no próximo ato eleitoral de onde deverá sair a próxima solução governativa para o país.

Ao longo da campanha várias têm sido as trocas de acusações, picardias e momentos mais ou menos tensos e até engraçados, sendo que o debate tem sido animado, recentemente, pelos animais de estimação dos candidatos no próximo ato eleitoral.

Só que para Ana Gomes, antiga eurodeputada portuguesa, seria essencial que os políticos pudessem esclarecer alguns pontos que levantam dúvidas entre o eleitorado, do qual faz parte.

Só que, lamenta a antiga eurodeputada, as suas questões têm ficado sem resposta por parte dos protagonistas políticos e por isso critica que tal assim seja.

Ex-eurodeputada lamenta silêncio

Em mensagem deixada nas redes sociais, Ana Gomes conta que tem feito perguntas sobre as mais variadas áreas de atuação governativa mas que continuam, até agora, sem resposta.

“Há duas semanas fiz perguntas que os partidos deviam responder sobre sistema de impostos”, lembra Ana Gomes, referindo também que na última semana a sua preocupação foi obter respostas sobre a justiça.

“Há uma semana fiz perguntas sobre o sistema de justiça”, disse Ana Gomes que, nesta semana, avançou com dúvidas sobre “educação, cultura e ambiente”. Mas todas as questões por si feitas não têm tido eco no debate político a poucos dias de os portugueses serem chamados às urnas para escolherem o novo Parlamento.

“Eu bem pergunto, mas as respostas tardam”, lamenta Ana Gomes sobre as dúvidas que vão ficando por responder numa altura importante para o país.

O ato eleitoral está agendado para o próximo domingo, sendo que já muitos eleitores procederam ao seu direito de voto com o chamado voto antecipado.