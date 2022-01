Nas Notícias O que pesquisaram os portugueses no Google sobre eleições Por

Fora do topo da lista, uma questão curiosa que os portugueses colocaram: “o que acontece se ninguém votar em Portugal?”

No próximo domingo, os portugueses vão ser chamados às urnas para escolherem os deputados da assembleia da república e de onde sairá também o próximo primeiro-ministro.

Após múltiplos debates que captaram a atenção dos portugueses, a campanha eleitoral entra na reta final e os candidatos apresentam as últimas propostas para captar o voto dos portugueses.

Além da televisão, debates, a imprensa e outros suportes, foi também ao Google que os portugueses recorreram para aceder a mais informação, comparar propostas e encontrar as respostas para as suas perguntas ou dúvidas sobre as eleições.

Através do Google Trends consegue-se perceber o que mais despertou o interesse dos portugueses, seja a nível de país ou por região. O levantamento foi feito no dia 26.

As perguntas que os portugueses colocaram no Google sobre eleições

Estas foram as perguntas mais pesquisadas no Google sobre as eleições, de 19 a 26 de janeiro.

O que são eleições legislativas?

O que cada partido defende em 2022?

Chega, o que defende?

O que são partidos políticos?

Como funcionam as eleições legislativas?

Como se forma um governo?

Como saber o círculo eleitoral?

PSD, o que defende?

Perguntas mais pesquisadas sobre votar (de 19 a 26 de janeiro)

Onde votar?

Como saber onde votar?

Em quem votar 2022?

Como saber em quem votar?

Como antecipar o voto?

Quando é o voto antecipado?

O que é voto antecipado em mobilidade?

Como funciona o voto antecipado?

Na lista de perguntas sobre votar, também surgiram perguntas como “o que acontece se ninguém votar em Portugal?” e “o que é preciso para votar pela primeira vez?”.

Temas da agenda política mais pesquisados (de 19 a 26 de janeiro)

Covid-19

Vacinas

Saúde

Pobreza

Educação

Habitação

Impostos

Meio ambiente

Distribuição de interesse em cada partido político (de 19 a 26 de janeiro)

Iniciativa Liberal (26%)

Chega! (22%)

Partido Social Democrata (11%)

Partido Socialista (10%)

CDS – Partido Popular (10%)

Bloco de Esquerda (8%)

Coligação Democrática Unitária (6%)

LIVRE (4%)

Pessoas–Animais–Natureza (3%)

No Google Trends é possível inclusivamente ir ao detalhe e perceber a distribuição do interesse por região em cada um dos partidos e ver que, por exemplo, o interesse pelo Iniciativa Liberal é maior nas franjas do litoral ou próximas do litoral do que no interior.