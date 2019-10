Motores Confirmações para o Troféu Mini no Estoril Classics Por

Como forma de celebrar o 60º aniversário da Mini, a organização do Estoril Classics decidiu realizar uma corrida exclusiva para os carros da marca britânica

A apenas uma semana do evento estão já confirmados os 16 pilotos de quatro nacionalidades diferentes que vão participar nesta prova, inspirada nos ‘Mighty Mini’, que têm um troféu próprio no nosso país.

Esta competição é baseada nos Mini MK IV com preparação Grupo 1. O mesmo é dizer que modelos praticamente de série, apenas com algumas modificações de segurança. Vão alinhar também oito Mini com preparação Grupo 2, com algumas diferenças entre eles, sendo de salientar a estreia do Mini 1000 de Carlos Maciel ou os carros de Fernando Soares – o Mini que foi de Manuel Gião – ou do francês Phillipe Qierière.

Também não faltará António Silva, cujo Mini esteve parado nos últimos três anos, o MKIII amarelo de Jorge Correa, o Cooper S MKII de Hipólito Pires ou o Mini 1275 GT de Alberto Freitas, que celebra 40 anos de carreira. Chamada de atenção para a única carrinha Mini IMA em prova, para Francisco Guedes.

Nos nomes confirmados nesta prova estão alguns que estão na sua primeira época, como João Cavaleiro Silva, Miguel Sales, Rui Salvada, os espanhóis Francisco Guillermo Borreguero e dois estreantes absolutos; João Neves e brasileiro Paulo Kalassa. Já Guilhermo dal Maso é o líder do troféu e um dos , a par com Nelson Rego, Alexandre Leal Paulo Leitão ou Mário Marção.

“É com grande satisfação que já conseguimos reunir um grupo de 15 Mini, que serão seguramente um dos pontos altos do Estoril Classic”, destaca Diogo Ferrão. O responsável máximo pela Race Ready salienta também que o Mini foi o primeiro carro em que competiu em circuito, e por isso “terá sem um lugar” no seu coração. “Uma situação comum a todos aqueles que durante a sua vida tiveram a oportunidade de guiar um Mini”, refere ainda.