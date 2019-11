Motores Troféu Mini encerra temporada no Estoril Por

O Troféu Mini vai encerrar a sua temporada no Circuito do Estoril, integrado no programa dos 250 Km do traçado dos arredores de Lisboa.

Serão oito os modelos da marca britânica em ação, numa competição que é liderada por Guilherme Dal Maso, com 117 pontos.

Mas ao líder não lhe basta conseguir um resultado razoável este fim de semana. Tem mesmo de terminar a corrida num dos lugares cimeiros se quiser levar o troféu para casa, ou, em alternativa, ficar dependente daquilo que João Cavaleiro e Silva – segundo classificado com 90 pontos – faça.

Nelson Rego é terceiro no troféu, com 72 pontos, seguido de Miguel Sales com 60. Dois pilotos que ainda estão em posição de ter uma ‘palavra a dizer’ no que toca às posições de topo da competição. Já Cláudio Mota – que não fez a totalidade do troféu – teve uma prestação excelente na última prova e será certamente um dos nomes a contar na discussão da corrida.

Apesar da decisão do título estar ‘em cima da mesa’, a maioria dos concorrentes não vai ao Estoril discutir a vitória, mas sim para ganhar experiência e divertir-se com os Mini Cooper, sendo que entre eles está o estreante Paulo Santos, num contraste com os experientes Ernesto Portugal.

Também Guilherme Affonso, o espanhol Francisco Borreguero, e os portugueses João Neves e Manuel Ferrão vão experimentar as sensações de tripular no Estoril os pequenos carros britânicos, sendo os 250 Km do Estoril aproveitados para se começarem a habituar aos mesmos tendo em vista a próxima época.