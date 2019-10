Seferovic chamado para dupla jornada da Suíça

O avançado do Benfica Haris Seferovic foi hoje convocado para a seleção suíça de futebol, que vai defrontar Dinamarca e República da Irlanda, em jogos do grupo D de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.

O jogador benfiquista, de 27 anos, volta a fazer parte das escolhas do selecionador Vladimir Petkovic, que promoveu os regressos de Stephan Lichtsteiner, Michael Lang, Josip Drmic e Djibril Sow.

Seferovic tinha sido chamado para os últimos encontros da Suíça, mas acabou por ser dispensado antes do jogo com Gibraltar, em setembro, para poder assistir ao nascimento do filho, em Lisboa.

A Suíça soma duas vitórias e dois empates no apuramento para o Euro2020 e é terceira classificada no grupo D, com oito pontos, embora tenha menos um jogo do que a líder República da Irlanda, com 11, e do que a segunda colocada, a Dinamarca, com nove.

Os suíços jogam na Dinamarca em 12 de outubro e, três dias depois, recebem os irlandeses, em Genebra.