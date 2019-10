Motores Leiria Festival Rallye com conceito inovador em dezembro Por

Depois do sucesso que foi o Leiria Sobre Rosas, o Núcleo de Desportos Motorizados da cidade do Lis prepara-se para outro evento onde faz uma grande aposta; o Leiria Festival Rallye.

Trata-se de uma prova de estrada, que terá lugar entre a tarde do dia 7 de dezembro e a manhã de 8 de dezembro, com uma extensão total de 150 quilómetros e 50 km ao cronómetro distribuídos por oito especias de…. Demonstração (PED).

O evento tem mesmo um conceito inovador, pois não vão existir as classificações tradicionais, ao mesmo tempo que a organização aposta numa participação próxima do público.

Se em recentes provas o o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria tem feito provas que variam entre a velocidade e a regularidade, nesta o espetáculo é o mais importante. Neste contexto substitui as classificações tradicionais por uma votação ‘online’ onde o público é chamado a pronunciar-se sobre o desempenho do piloto, sobre o carro mais original ou o mais bonito.

Outra inovação desta organização – em termos de eventos de desporto motorizado no nosso país – é o facto de ser disponibilizado ao público um ‘Kit Espectador, que além da lista de inscritos e programa, terá livres de trânsito para as ZE e lembranças do evento.