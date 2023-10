Nas Notícias Como tirar cheiro do frigorífico? Por

Quem nunca precisou de saber como tirar o mau cheiro do frigorífico? As soluções são várias, para todas as bolsas. Conheça algumas das medidas mais usadas para tirar mau cheiro do frigorífico.

É importante saber como tirar cheiro do frigorífico, devido à importância que este aparelho tem na nossa vida. Afinal, o frigorífico é indispensável em qualquer cozinha.

Como tirar mau cheiro do frigorífico?

Porém, com os produtos frescos para fazer o jantar e os restos do almoço, ou vice-versa, os cheiros vão-se acumulando. E regularmente é preciso tirar cheiro do frigorífico.

E o que faz o português quando quer tirar mau cheiro do frigorífico? Veja cinco dicas fáceis e práticas.

Limpar e lavar o frigorífico

Muitas vezes, as medidas mais simples são as mais eficazes. Para tirar mau cheiro do frigorífico, a primeira solução é esvaziar e depois desligar o aparelho para o lavar e limpar.

Retire as prateleiras, gavetas e outras partes que possam ser retiradas. Lave essas peças com água e sabão. De seguida, com a parte amarela da esponja e um detergente neutro que não seja abrasivo, lave o interior do frigorífico. Enxague com um pano húmido e use outro pano, seco, para secar.

Para limpar os ganchos e as borrachas no interior do frigorífico, bem como outras partes de difícil acesso, pode usar um cotonete.

Água, vinagre e bicarbonato

No entanto, até uma lavagem regular pode não ser suficiente para tirar o mau cheiro do frigorífico. Especialmente quando o eletrodoméstico já é dos mais antigos, ou já não é tão eficiente e acumula condensação.

Então, pode trocar a lavagem com água e detergente por uma solução de vinagre, água e bicarbonato de sódio. Não há necessidade de ir ao supermercado comprar antifúngicos quando tem uma solução tão fácil de fazer em casa: é só juntar uma parte de vinagre por três partes de água morna. Depois, adicione uma ou duas colheres de bicarbonato nessa solução, conforme a intensidade do cheiro.

Limão ou louro, café ou carvão?

Entretanto, pode fazer um neutralizador de odores caseiro, para prevenir a acumulação de cheiro no frigorífico. Mais uma vez, temos vários produtos em casa que podemos usar e que são excelentes alternativas aos produtos químicos das lojas.

Neste caso, o neutralizador de odores caseiro mais famoso é o limão com cravo da Índia. É só cortar um limão a meio e espetar um cravo ou mais. As alternativas mais conhecidas são as folhas de louro, bem secas, e o café, tanto em grãos como em pó.

Mais recentemente, o carvão ativado começou a intrometer-se nesta lista de opções para tirar cheiro do frigorífico. É usado carvão vegetal ativado em pó, colocado num recipiente, e deve ser trocado mais ou menos a cada três dias.

Bicarbonato de sódio

Já destacamos o bicarbonato de sódio, agora é importante referir que também pode ser usado como neutralizador de odores caseiro.

Coloque uma boa porção de bicarbonato de sódio num recipiente e deixe ficar no frigorífico por um a dois meses. Passado esse tempo, é só esvaziar o recipiente e voltar a encher com bicarbonato de sódio.

Não tendo bicarbonato de sódio disponível, muita gente opta por flocos de aveia. É só deixar uma taça de alumínio com flocos de aveia na prateleira. Pode até usar uma taça por prateleira, para resultados mais eficazes.

Alimentos que não deve guardar

Por fim, conheça os alimentos que deve evitar colocar no frigorífico. Há muita comida que se deteriora mais rapidamente quando está no frigorífico e deixa mau cheiro. Por exemplo:

Cebola: A humidade do frigorífico vai fazer apodrecer a cebola. Se quer mesmo guardar aquele bocado de cebola cortada no frigorífico, use um frasco de vidro. Mas não deixe cebola mais de 24 horas no frigorífico.

Alho: A humidade também vai afetar o alho, que deve ser guardado num local fresco e seco. No frigorífico, o alho vai ganhar mofo e o cheiro não será o mais agradável.

Manjericão: O cheirinho é muito tentador, mas esta erva aromática não se dá bem com o frio e vai murchar. Em vez do cheirinho agradável a manjericão, irá ter um desagradável mau cheiro.

Pão: Além de perder o sabor e ficar seco e duro, o pão pode ganhar bolor com facilidade. Assim, além do mau cheiro depois terá de tirar manchas de bolor do frigorífico.

Banana: O frio vai acelerar o processo de apodrecimento da banana. Ou seja, um dia no frigorífico pode ser suficiente para a banana se estragar e começar a cheirar mal.

Veja também como organizar o frigorífico para ter a comida arrumada e sem se estragar. E sabia que há também artigos de beleza que deveriam estar no frigorífico?

Tirar cheiro do frigorífico resulta?

O frigorífico é um equipamento que lida com imensos odores. E todos os dias a porta do frigorífico é aberta por diversas vezes (especialmente quando se tem crianças em casa). Por isso, mais cedo ou mais tarde vai precisar de tirar cheiro do frigorífico.

O primeiro pensamento até pode ser um ‘spray milagroso’ da loja, mas convém não esquecer que no frigorífico temos alimentos e comida! Como tal, devemos sempre optar por produtos naturais.

Técnicas como o limão com cravo da Índia, os grãos de café ou os flocos de aveia são usados há dezenas de anos, com resultados comprovados. Porém, poderá ter de fazer alguns ajustes antes de conseguir reproduzir esses resultados.

Não consegue tirar mau cheiro do frigorífico com meio limão e dois cravos da Índia? Experimente com três cravos. Os grãos de café demoram a absorver o odor? Troque o recipiente por outro de um material diferente (vidro por barro, por exemplo).

Como tirar mau cheiro do frigorífico? Há várias maneiras e cada pessoa tem a sua preferência. O importante é encontrar, caso a caso, a forma mais eficiente de tirar cheiro do frigorífico e prolongar a vida útil deste eletrodoméstico tão essencial no nosso dia a dia.