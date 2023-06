Nas Notícias 5 produtos de beleza que deveriam estar no frigorífico Por

Fique a conhecer 5 produtos de beleza que deveriam estar no frigorífico e não à temperatura ambiente

Muitos produtos são conservados no frigorífico, sob pena de ficarem estragados, por causa das altas temperaturas. O que muitas pessoas não sabem, porém, é que que existem algumas coisas que estão à temperatura ambiente e que deveriam estar em ambientes mais frescos também. Conheça 5 artigos de beleza que deveriam estar no frigorífico.

Eyeliner é um produto de beleza que deveria estar no frigorífico

O eyeliner é um dos produtos mais requisitados na hora de embelezar o rosto. Muitas pessoas não sabem, contudo, que este deveria deixar a prateleira da casa de banho e passar para o frigorífico. Quando não estiver a colocar o seu eyeliner coloque-o num local fresco.

Uma dica muito importante que as grandes casas de produtos cosméticos dão é a necessidade de colocar o eyeliner no frigorífico antes de o usar pelo menos entre 20 a 30 minutos. Como resultado, quem usa o eyeliner irá ter uma aplicação mais perfeita no rosto e com resultados brilhantes.

Batom é outro produto de beleza que gosta do frigorífico

Você usa batom? Neste caso, se usa, sabia que antes de aplicar batom nos seus lábios também deve colocá-lo num ambiente mais fresco?

Aliás, essa é uma recomendação muito seguida pelas melhores maquilhadoras a nível mundial, até porque, traz vantagens na hora da aplicação. Você não gosta de um batom mole nos lábios? Então, coloque o batom algum tempo num frigorífico antes de o usar e verá como os resultados serão surpreendentes. Ou seja, quem colocar batom terá a tarefa facilitada.

Protetor solar deve estar fresco quando se aplica na pele

No leque de produtos de beleza que precisam de ambientes frios antes que alguém os use estão os protetores solares. Esqueça a ideia de que a missão fica concluída quando apenas cumpre a tarefa de como escolher o protetor solar de rosto mais adequado à pele.

A forma de aplicar o protetor solar é importante e a conservação do protetor solar. Por isso, é importante manter o protetor solar num ambiente fresco, se possível no frigorífico antes de usar. Nessa circunstância, você tem a certeza de que as propriedades deste produto ficam intactas e a eficácia será maior.

Uma vez que o protetor solar de rosto deve ser também usado nos meses mais frios, para ajudar a prevenir o envelhecimento precoce da pele, nesses meses pode não o colocar no frigorífico. Mas se arranjar um espacinho, não hesite em colocar sempre o protetor solar em locais frescos.

Verniz no frigorífico é uma boa ação para potenciar resultados

Um outro produto de beleza que as pessoas não têm em locais frescos, por norma, é o verniz. Mas você sabia que deveria manter o verniz em ambientes mais refrescados?

O frio permite que as cores do verniz se possam prolongar no tempo com o brilho desejado e, para além disso, não se terá de preocupar com a pedra do verniz. Não sabe o que é a pedra do verniz? É quando você pega num frasco de verniz para as unhas e parece uma pedra, estando estragado.

Assim, é importante que coloque o verniz no frigorífico e verá como o resultado será potenciado.

Ainda em relação aos produtos de beleza que colocam nas suas unhas, não se esqueça de ter cuidados em relação aos produtos mas também às máquinas que são utilizadas. Fique sempre atento e saiba se existem riscos associados como cancro a quem faz unhas de gel ou verniz gel.

Rímel no frigorífico é ótimo para um olhar arrebatador

E para ter um olhar arrebatador há quem coloque um produto de beleza que também deveria estar no frigorífico antes de ser usado – máscara de pestanas.

Quem gosta de um contorno dos olhos bem definido não abdica de um rímel. Modelar as suas pestanas é possível com bons produtos mas não se esqueça de colocar a máscara de pestanas (rímel) num ambiente fresco antes de o aplicar junto aos olhos.

A juntar a esta dica, não se esqueça de trocar a sua máscara de pestanas de seis em seis meses. Visto que é um produto que contacta frequentemente com o ambiente exterior, não deve prolongar o tempo de vida do rímel.

Beleza sim, mas cuide da sua saúde com uso de bons produtos

Para se sentir mais confiante e com uma aparência cuidada pode usar produtos de beleza. No entanto, não se esqueça de tomar todos os cuidados e não aplicar produtos que possam prejudicar a sua saúde.

Este item é muito importante porque a saúde está primeiro. A pele é o maior órgão do corpo humano e deve ser bem tratado. Desse modo, não aplique produtos cuja origem não conheça.

Existem diversas opções disponíveis no mercado, cada uma com suas próprias características e vantagens e desvantagens.

O que há de novo no cancro da pele?

Certifique-se de que os produtos são de confiança e não colocam em causa a sua saúde, mantendo a seu pele segura e saudável.

De resto, os problemas com a pele continuam a gerar preocupação entre dermatologistas e a merecer a sua melhor atenção na procura de soluções.

João Maia Silva médico especialista em dermatologista, com responsabilidades na Consulta Multidisciplinar de Melanoma Maligno do Hospital de Santa Maria, mostra-se confiante com os avanços que a ciência tem vindo a ter no estudo da área do melanoma, mas as pessoas devem sempre acautelar-se.