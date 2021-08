Nas Notícias Como organizar o frigorífico para ter a comida arrumada e sem se estragar Por

Saiba como deve organizar o frigorífico para preservar a comida nas melhores condições.

Organizar o frigorífico, em especial quando é utilizado por várias pessoas, parece ser uma missão impossível. No entanto, uma boa arrumação é fundamental para garantir que a comida não se estraga e para impedir que o frigorífico comece a guardar também odores desagradáveis.

Veja como deve organizar o frigorífico para ter as coisas sempre a jeito e para que a comida que está a guardar não se estrague.

A estrutura do frigorífico

Antes de começar, lembre-se que o frigorífico serve para manter os produtos refrigerados, mas isso não significa que todo o interior esteja à mesma temperatura.

Os espaços localizados na parte de trás da porta são os que estão mais sujeitos às variações de temperatura (ou seja, sempre que alguém abra a porta). Assim, os produtos a guardar nestes espaços não podem ser os mesmos que vão para as prateleiras.

As prateleiras de cima apresentam uma temperatura ligeiramente superior às prateleiras de baixo. É ainda importante não sobrecarregar as prateleiras, o que poderá provocar danos quase irreparáveis.

Os frigoríficos, numa esmagadora maioria, contêm ainda uma ou mais gavetas, importantes para uma devida organização do eletrodoméstico.

Temperatura e ventilação

Já foi referido que a temperatura não é exatamente igual em todo o interior do frigorífico. Ainda assim, a temperatura deve ser regulada para os quatro graus centígrados.

Para que a temperatura fique o mais próximo possível da regulada, é conveniente que o ar possa circular no interior do frigorífico, para que não aqueça. Nesse sentido, não se pode encher em demasiada as prateleiras.

Uma vez que queremos que o ar circule dentro do frigorífico, é conveniente que todos os produtos seam devidamente guardados, para impedir a transmissão de sabores e cheiros. Use recipientes adequados e lave bem os vegetais e as frutas antes de os guardar. Colocar uma folha de papel de cozinha dentro dos recipientes ajuda a absorver a humidade, prolongando a conservação.

Devido à oxidação, devemos evitar guardar no frigorífico recipientes de metal (como latas de conserva).

O que guardar na porta do frigorífico?

É agora altura de começar a arrumar as coisas no frigorífico. Uma vez que os espaços na porta são os mais sujeitos à variação de temperatura, é nestes espaços que vamos colocar os produtos que melhor resistem ao calor.

Ao contrário do que é prática habitual, os pacotes de leite e os ovos não devem ser guardados na porta do frigorífico.

Nos espaços da porta devem ficar água, sumos, manteigas e margarinas, condimentos, molhos e frascos com pickles.

O que guardar nas prateleiras do frigorífico?

Sabemos que as prateleiras de cima estão a uma temperatura ligeiramente superior. Assim, é nas prateleiras de cima que se guardam os alimentos que não precisam de ser cozinhados, como leite, ovos, iogurtes e produtos ainda embalados.

A prateleira de cima é também a mais adequada para colocar os restos da refeição mais recente, num recipiente próprio.

Use as prateleiras do meio para guardar os produtos com um uso mais frequente (por exemplo, na preparação do pequeno-almoço ou do lanche), como queijos, charcutaria e doçaria.

Já as prateleiras de baixo, por serem as mais frias, servem para guardar produtos frescos ou que estão a descongelar.

O que guardar nas gavetas do frigorífico?

As gavetas permitem guardar os legumes e a fruta. Utilize cestos ou outros organizadores para obter uma arrumação mais funcional.

Saiba ainda que há produtos que não devem ir ao frigorífico, quer porque se vão estragar mais rápido, quer pelo risco de deixarem odores desagradáveis.

Batata, cebola e alho devem ficar sempre fora do frigorífico, assim como pão, mel, café e azeite.

Os ovos também não devem ser guardados no frigorífico, apesar de praticamente todos os equipamentos disponibilizarem uma arrumação específica para este alimento.