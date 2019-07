Hoje é dia 31 de julho, nasce J. K. Rowling, a criadora de Harry Potter Por

É a única escritora que se tornou multimilionária, considerada uma das pessoas mais poderosas do mundo. J. K. Rowling, que viveu em Portugal, nasceu a 31 de julho.

J. K. Rowling nasceu em Yate, Inglaterra, a 31 de julho de 1965, é uma escritora de ficção britânica e notabilizou-se pela premiada série Harry Potter, que se tornou num fenómeno, quer na literatura, quer no cinema.

Ainda criança, Joanne Rowling alimentava o vício de ler contos de aventuras. Inspirada por grandes autores, desde muito jovem que decidiu ser escritora.

Ao contrário do que se possa imaginar, J. K. Rowling teve de enfrentar grandes dificuldades até atingir a fama como escritora, passando-se longos anos até que ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ fosse colocado nas livrarias. O seu agente literário Christopher Little cumpriu um papel fundamental, nesta persistente luta pelo sucesso, sendo que, desde então, Rowling escreveu os outros seis livros que a tornaram rica.

Através da escrita, esta autora de reconhecido talento pôde contribuir para diversas causas: a pobreza e as discrepâncias sociais. J. K. Rowling colocou a sua riqueza ao serviço dessas lutas, que sempre foram suas.

Os seus livros foram traduzidos para 64 línguas. Rowling vendeu mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo e conseguiu uma fortuna avaliada em quase mil milhões de euros. A Forbes salientou um feito desta escritora, em 2004: foi a primeira pessoa a tornar-se multimilionária a escrever livros.

J. K. Rowling tem uma ligação com Portugal, onde viveu, no Porto, quando foi contratada para dar aulas de inglês, no Encounter English. Com outras duas outras professoras, Jill Preweet e Aine Kiely, mulheres a quem foi dedicado o terceiro livro, ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’, costumava divertir-se na discoteca ‘Swing’, até que uma relação tempestuosa acaba por antecipar o regresso ao seu país.

A sua vida é marcada por uma grande intensidade na escrita, tão intensa como as personagens que cria. Em 2012, J.K. anuncia um novo romance destinado ao público adulto, chamado ‘The Casual Vacancy’, livro diferente de Harry Potter.

Nasceram a 31 de julho Henri Brisson, estadista francês (1835), Afonso de Bragança, Duque do Porto (1865), Milton Friedman, economista norte-americano (1912 ), Primo Levi, romancista e cientista italiano (1919), Geraldine Chaplin, atriz norte-americana (1944), Wesley Snipes, ator norte-americano (1962), e J. K. Rowling, escritora britânica (1965).

Morreram neste dia Francisco I, Rei da França (1547), Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas (1556), D. João V, rei de Portugal (1750), Denis Diderot, filósofo e escritor francês (1784), Basílio da Gama, poeta luso-brasileiro (1795), Franz Liszt, compositor e pianista húngaro (1886), Bud Powell, pianista norte-americano de jazz (1966), Francisco Costa Gomes, ex-presidente português (2001), e Tom Mankiewicz, realizador norte-americano (2010).