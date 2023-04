Mundo O que acontece se durante um voo não colocar o telemóvel no modo avião? Por

Como funciona o modo avião e que impacto pode ter se não for ativado?

Quem já viajou de avião sabe que tem algumas obrigatoriedades durante a viagem, algumas delas começam mesmo antes de a aeronave começar a voar e só terminam depois de chegar ao destino. Uma delas é a obrigatoriedade de viajam com os telemóveis em modo avião. Mas, afinal, como o que acontece se durante um voo não colocar o telemóvel no modo avião?

Uma das dúvidas mais comuns que se colocam entre os viajantes é saber se ao não colocarem os dispositivos eletrónicos em modo avião, como é obrigatório, podem comprometer a segurança da viagem. E essa dúvida é tão pertinente quanto correta. Sim, não colocar o telemóvel em modo avião durante o voo coloca em risco a segurança da viagem. Mas fique a saber que, se não ativar o modo avião no seu telemóvel ou tablet, o avião não vai cair.

O que acontece é que isso poderá dificultar a tarefa dos pilotos que estão a comandar a aeronave, que é controlada por sistemas tecnologicamente avançados mas que dependem de ligações remotas.

Não ativar o modo avião poderá atrapalhar as comunicações dos pilotos

Ou seja, se você não ativar o modo avião, o seu telemóvel ou tablet poderá atrapalhar as comunicações entre a cabine de pilotagem, em inglês cockpit, e a torre de controlo dado que podem ser gerados ruídos na comunicação.

O que acontece aos aparelhos durante a viagem se não estiverem em modo avião?

Durante a viagem, os aparelhos que não estiverem em modo avião, poderão tentar fazer conexões com torres de comunicação das operadoras às quais os dispositivos estão ligados habitualmente. É que, apesar de os aviões voarem a grande altitude, a tecnologia permite que o alcance seja cada vez maior.

Então, de cada vez que o avião passar no raio de ação de uma torre da operadora do seu dispositivo, este, se não estiver em modo avião, tentará conectar-se com o envio de sinais.

Além disso, a sua bateria poderá esgotar-se rapidamente de cada vez que o seu dispositivo tentar ligar-se às torres de comunicação da sua operadora. E poderá fazer-lhe falta ter bateria quando aterrar e desejar fazer chamadas, enviar mensagens ou simplesmente navegar na internet.

O que acontece ao ativar o modo avião?

Quando se ativa o modo avião, o smartphone ou tablet fica completamente fora de conexão com a operadora, não sendo possível transferir dados. O dispositivo fica sem internet ou rede.

Mas desengane-se quem pensa que ativar o modo avião deixa o telemóvel ou tablet completamente inoperacional.

É possível viajar de avião com o modo avião ativado e mesmo assim conseguir usar certos recursos dos aparelhos eletrónicos, sem ter a necessidade de os desligar completamente.

Quando se ativa o modo avião, o smartphone ou tablet fica completamente fora de conexão

Com o modo avião ativado, é possível ouvir músicas ou assistir a vídeos ou ver fotos, tal como aceder a documentos, desde que não seja preciso conexão.