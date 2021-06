Nas Notícias Como limpar o colchão? E que cuidados devo ter com este equipamento? Por

Que cuidados devo ter com o colchão? E que precauções devo ter na manutenção?

Um bom colchão é um dos investimentos mais importantes que podemos fazer, pois um bom sono é fundamental, além de que há colchões ortopédicos que nos protegem de problemas de dores nas costas, por exemplo.

Para uma boa manutenção do colchão, é preciso virá-lo com regularidade, bem como realizar uma limpeza profunda igualmente de forma regular. Saiba quando deve virar o colchão e como o pode limpar.

De acordo com as orientações dos fabricantes, um colchão tem um tempo de vida útil a rondar os oito anos, devendo trocar quando esse período chega ao fim.

Porém, a associação de defesa dos consumidores DECO realizou testes que mostraram que cuidar bem os colchões permitem que estes aguentem em ótimas condições pelo menos dez anos de uso.

É recomendável que use uma capa lavável, o que ajuda a prolongar o bom estado e a vida útil.

Quando devo virar o colchão?

Aconselha-se que o vire pelo menos duas vezes por ano. Deve aproveitar essa altura para fazer uma limpeza profunda.

São cada vez mais comuns os colchões que ‘ajudam a lembrar’ essa troca, trazendo um lado para o inverno, com um tecido mais quente e isolante, e outro para o verão, com tecido mais fresco e respirável.

É importante que não vire o colchão sozinho: pelo tamanho e peso do mesmo, são necessários pelo menos dois adultos, para prevenir lesões. E evite pedir ajuda a uma criança, porque o peso do equipamento pode não ser suportado por um menor.

Se tiver uma estrutura uniforme, deve não só virá-lo – a face que estava para cima passa a estar para baixo – como também rodá-lo, com zona da cabeça a passar para os pés.

Os colchões com zonas diferenciadas (como reforço na zona dos ombros) não devem ser rodados, mas apenas virados.

Como esta operação deve ser feita duas vezes por ano é normal aproveitar-se a mudança das estações. Assim, quando o verão estiver à porta, vire-o para passar a dormir na face mais fresca. E quando o inverno se aproximar, faça a operação novamente, para aproveitar a face mais quente.

Como limpar o colchão?

Quando virar o colchão, aproveite para realizar uma limpeza profunda do mesmo. Assim, polvilhe a face que vai passar a usar com bicarbonato de sódio (para neutralizar odores), deixando atuar durante algumas horas. Por fim, remova o bicarbonato de sódio com uma escova ou com o aspirador.

Para limpar o colchão, use o aspirador com o acessório de escova (caso o aparelho não traga um acessório específico para colchões), na velocidade mais suave.

Outros cuidados a ter

Ao longo do ano, para manter o colchão em boas condições, pode adotar vários cuidados, como o uso de uma capa lavável e transpirável.

Procure manter o quarto arejado e livre de humidade, para prevenir o aparecimento de fungos.

O colchão deve estar assente numa base adequada. Neste sentido, antes de fazer a cama, deixe-o ‘respirar’ pelo menos dez minutos, porque é importante libertar a humidade que foi absorvendo durante a noite.

Muito importante: não se esqueça de retirar também as almofadas. A zona da cabeça também precisa de ser arejada.

Siga estes cuidados e mantenha o seu colchão, o seu fiel companheiro de sono, em boas condições por mais uns anos.