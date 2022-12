Economia Como fazer compras online com segurança? Por

Os avanços tecnológicos e desenvolvimentos do mundo têm permitido ter tudo, ou quase tudo, à distância de um clique. Através da internet, é possível fazer chamadas, pesquisas, compras, vendas, troca de informação sobre as mais diferentes matérias, assistir a filmes, séries e ver televisão.

No fundo, o desafio na internet é constante e a novidade também pelo que torna-se complicado pautar condutas ou estabelecer limites, que não raras vezes acabam por ser ultrapassados.

Assim, é fundamental adotar boas práticas para manter a segurança enquanto está a navegar pela Internet, sobretudo quando isso implica a troca de informação pessoal e questões bancárias como no caso das compras online.

Quer saber como fazer compras online com segurança? Confira algumas dicas preciosas para que a compra chegue às suas mãos de forma correta e sem comprometer as suas informações e dados pessoais.

Comodidade e facilidade são sempre anunciadas em tudo aquilo que se vê à venda na internet. Mas o comprador, ou o possível comprador, deve adoptar um conjunto de práticas que visam acautelar a sua posição para não sair lesado numa compra através do computador ou smartphone com ligação à rede de Internet.

Escolha uma ligação segura à internet

E a primeira grande cautela que as pessoas devem ter quando estão a fazer compras online é utilizar uma rede segura. Procure fazer as compras que deseja através dos seus dados móveis ou, em alternativa, em redes Wi-Fi conhecidas.

Não faça movimentos financeiros através de redes de Wi-Fi públicas como restaurantes, transportes públicos, centros comerciais, entre outras.

Ao mesmo tempo, deve ter sempre as suas barreiras de segurança ativas, isto é, tenha um bom antivírus e atualizado para que não corra riscos. O mesmo quer dizer que deve também ter a firewall do seu dispositivo corretamente ativa.

Não adotar estas medidas poderá comprometer a sua segurança móvel. Sem que dê conta, pode estar a permitir acessos indevidos ao seu dispositivo, por exemplo.

Saiba se o vendedor é credível

A credibilidade é tudo nas compras online. Por isso, o comprador deve consultar informações relativamente ao vendedor e perceber se existe algum tipo de indício de que pode estar a cair numa fraude.

Procure saber a morada, os contactos de telefone e endereço de email e tente cruzar essa informação com eventuais recomendações ou reclamações que existam na página ou em fóruns na internet a respeito do fornecedor que está a pesquisar.

O cadeado e o endereço online ajudam

Sabia que uma forma de se proteger quando está a fazer compras online passa por perceber se o endereço da loja cumpre as regras de segurança ou se, pelo contrário, é um site inseguro?

Como tal, o comprador deve perceber se o endereço que aparece na pesquisa tem um símbolo de um cadeado na zona esquerda do ecrã, seguido de uma indicação inscrita com https://.

Atenção a taxas adicionais

Quem compra online deve ter também atenção ao custo que a operação terá. Como é que o artigo ou produto vai chegar até às suas mãos? Alguém terá de fazer o transporte. Quem paga os portes? O custo já está englobado? Se o produto ficar na alfândega o que devo fazer? Sabe o que fazer para recolher um produto que fica na alfândega?

Existem várias questões que deve colocar a si mesmo antes de passar para a compra para que esta seja feita de forma segura.

E neste capítulo entra também a escolha do método de pagamento. A loja permite pagamentos através de meios conhecidos e com os quais as pessoas do país se identificam? São meios de transferência seguros?

Tenha sempre cuidado com as informações que constam nos meios de pagamento e os montantes. Nunca permita levantamentos superiores, no caso de cartões, ao que corresponde o pagamento do produto.

Compare preços

Outra dica interessante para quem compra online tem que ver com a comparação. Quando você visita uma loja física tem a possibilidade de ver peças e produtos e consegue, se assim pretender, comparar com outros espaços. Por que não fazer o mesmo antes de efetuar compras online?

Dê uma ‘volta’ por várias lojas e compare os produtos para perceber se vale ou não a pena avançar para determinada compra online.

Tenha comprovativos de pagamento

Uma das tarefas que os compradores não podem deixar para trás quando fazem compras online é aquela que diz respeito ao cuidado que devem ter com comprovativos de transferência.

Mesmo depois do artigo ou do produto estar nas suas mãos deve guardar comprovativos da compra para usar em caso de alguma alteração ou se quiser devolver o produto.

Os comprovativos de pagamento funcionam também muitas vezes como garantia. Assim, é aconselhável manter em local seguro o comprovativo da sua compra.